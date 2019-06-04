Валентина Матвиенко: ситуации вокруг храма в Екатеринбурге можно было избежать при диалоге

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что обострения ситуации вокруг строительства храма Святой Екатерины можно было бы избежать при открытом диалоге с жителями. «Сейчас, например, у всех история в Екатеринбурге (на устах — “Ъ-Урал”). Я уверена, если бы с самого начала был честный открытый диалог с людьми, то обострения ситуации удалось бы избежать»,— сообщила она во время встречи с представителями национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений Крыма (цитата по ТАСС).

Собор Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Изначально под строительство был выделен участок в сквере возле драмтеатра, что вызвало разногласия среди горожан. В результате митингов с 13 по 16 мая были задержаны более 100 человек. Волнение утихло только после того, как в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. Он предложил принять решение о возведении храма путем опроса, который в итоге показал, что большинство жителей считают выбранное место неудачным для строительства. Позже екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма. 31 мая объявлен шорт-лист из пяти площадок для возможного строительства храма.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале “Ъ-Урал” «Храм начал движение»