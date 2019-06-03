Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Конькова меру пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в решении суда (цитата по «РИА Новости»).

По версии следствия, Павел Коньков перечислил бюджетные средства на счета юрлиц группы компаний «Продо». Он не признал свою вину и попросил суд отправить его под домашний арест по состоянию здоровья. Суд поддержал позицию следствия, которое заявило, что Павел Коньков может скрыться, уничтожить улики или надавить на свидетелей обвинения.

Пока Павлу Конькову не предъявили официальное обвинение, он находится в статусе подозреваемого. Дело завели по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Ранее суд в Воронеже арестовал на два месяца второго фигуранта дела о растрате — управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «В "Ивановском бройлере" нашли губернаторскую растрату».