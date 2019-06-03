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Фигурант дела экс-губернатора Ивановской области Дмитрий Гришин арестован на два месяца

Управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин отправлен под стражу сроком на два месяца. Соответствующую меру пресечения ему избрал Центральный райсуд Воронежа в субботу, 1 июня. Ранее он был задержан сотрудниками регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Дмитрия Гришина подозревают в хищении около 700 млн руб. из бюджета Ивановской области (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также фигурантом дела является бывший губернатор региона Павел Коньков. По версии следствия, вместе с неустановленными пока лицами они перечислили бюджетные средства, вверенные экс-главе Ивановской области, на счета юрлиц группы компаний «Продо». Расследование уголовного дела занимается Главное следственное управление СКР, 31 мая в Москве, Иваново и Воронеже прошли обыски с привлечением ФСБ и ГУЭБиПК. В региональном управлении ведомства ситуацию не комментируют.

Ранее Дмитрий Гришин возглавлял расположенное в Воронежской области ООО «Лиско Бройлер» группы «Черкизово». Как пояснил “Ъ” экс-глава Лискинского района Виктор Шевцов, топ-менеджер был на хорошем счету у местных властей и покинул предприятие в 2018 году. Причину перехода на новое место работы он не уточнил.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «В "Ивановском бройлере" нашли губернаторскую растрату».

Андрей Прах, Воронеж


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