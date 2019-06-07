«Мы сделали стратегический шаг для дальнейшего развития в Черноземье» Гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов о развитии в Курской области

Одной из крупнейших сделок на российском мясном рынке в 2018 году стало получение контроля над комплексом «Белая птица — Курск» группой «Черкизово» семьи Михайловых. Сделка позволит владельцу бренда «Петелинка» нарастить выпуск мяса птицы на 120 тыс. тонн и даст возможность расширить присутствие на южном направлении. Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов рассказал, как идет восстановление площадки, о планах по развитию комплекса и работе в Курской области.

— В 2018 году группа «Черкизово» расширила бизнес в Курской области, получив контроль над активами «Белая птица — Курск». Почему заинтересовались этим активом? Что сейчас происходит на предприятии, как идет процесс восстановления производства?

Михайлов Сергей Игоревич, гендиректор группы «Черкизово» Личное дело Читать далее

— Группа «Черкизово» активно работает в центральной части Черноземья: крупные производства птицы расположены в Липецке, Воронеже, Брянске. Курская область стала логическим продолжением развития. Актив «Белой птицы» в Курской области — один из самых современных птицеводческих комплексов с высокой мощностью производства (120 тыс. тонн мяса птицы в год) и стопроцентными возможностями по производству продуктов разделки. Получение контроля над активом и начало производства продукции под брендами «Черкизово» — стратегический шаг с точки зрения дальнейшего развития в Черноземье и возможностей по расширению присутствия на южном направлении. Группа располагает самыми большими комбикормовыми производственными мощностями в стране — более 1,2 млн тонн, значительная часть которых находится в Центральном Черноземье. В регионе традиционно сильная зерновая база, и у нас собственное производство инкубационного яйца — с этой точки зрения комплекс также подходил для «Черкизово»: получилась определенная синергия.

Активы перешли под управление группы в конце ноября 2018 года. В январе 2019 года был запущен инкубатор и начат комплексный ремонт всех объектов. В феврале—марте полностью заселены бройлерные площадки выращивания, заработал птицеперерабатывающий комплекс. Таким образом, менее чем за четыре месяца на предприятие вновь приняты 2,3 тыс. человек и оно запущено на полную мощность. Суммарные инвестиции в перезапуск предприятия составили около 500 млн руб.

— Будете ли проводить модернизацию, наращивать мощности предприятия, расширять ассортимент?

— Мы в настоящее время работаем на данном активе на полную мощность. В планах — начало производства премиальных брендов группы, производство экспортной продукции, инвестиции в качество, санитарию, биобезопасность — базовые традиционные стандарты «Черкизово».

— Что планируете делать с Курской птицефабрикой, будет ли какая-то интеграция с «Белой птицей — Курск»?

— Курская птицефабрика будет работать на продуктах глубокой переработки. В настоящее время часть первичных производственных процессов с АО «Курская птицефабрика» перенесена на новые, более современные мощности «Белой птицы — Курск».

— Присутствие группы в регионе будет ограничено птицеводческим сегментом или планируете расширять бизнес здесь?

— В настоящее время основой нашего развития в Курской области является производство мяса птицы, при этом мы намерены усилить вертикальную интеграцию. Рассматриваем вопрос развития в регионе собственного кормопроизводства и растениеводства. Сейчас зерно и комбикорма в Курск поставляются из других регионов присутствия «Черкизово», однако самообеспеченность кормами и зерном — часть стратегии группы, которую мы планируем реализовать в Курской области и Черноземье в целом.

— Насколько в целом считаете Курскую область перспективным регионом для АПК, для каких отраслей именно? Какие можете выделить сильные и слабые стороны региона?

— Курская область очень привлекательна с точки зрения развития сельского хозяйства, и растениеводства в частности: как и все Черноземье, регион известен плодородными почвами и высокой урожайностью. Еще одно несомненное достоинство области — удачное географическое расположение региона и относительная близость к Москве.

— С местными властями по поводу расширения бизнеса взаимодействуете, довольны тем, как идет процесс?

— Конечно, мы находимся в постоянном взаимодействии с властями Курской области. Провели ряд продуктивных встреч с временно исполняющим обязанности губернатора Романом Старовойтом и его командой и очень довольны уровнем нашего взаимодействия. Отрадно, что новое руководство региона крайне заинтересовано в плодотворном сотрудничестве с инвесторами, создает комфортные и прозрачные процедуры по ведению бизнеса и всегда готово к диалогу. Региону, несомненно, повезло с новым руководителем: за короткий срок он смог значительно улучшить жизнь области.

Интервью взял Илья Вадимов