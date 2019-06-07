Михайлов Сергей Игоревич

Родился 26 июля 1978 года в городе Армавир Краснодарского края. В 1991 году на десять лет уехал учиться и жить за границу. В 1998 год основал в Вашингтоне успешную телекоммуникационную компанию aTelo, Inc. В том же году проходил стажировку в качестве финансового аналитика в инвестиционном банке Goldman Sachs, в 1999 году — в Morgan Stаnley. В 2000 году окончил Джорджтаунский университет в США по специальности «экономика и финансы».

В 2001 году занял должность менеджера по маркетингу Черкизовского мясоперерабатывающего завода, а годом позже был назначен заместителем гендиректора по маркетингу и продажам. В 2003 году стал гендиректором АПК «Черкизовский», с 2006 года возглавил группу «Черкизово». Под его руководством «Черкизово» первой из российских компаний агропромышленного сектора провела успешное IPO на Лондонской бирже и стала крупнейшим в стране производителем мяса и комбикормов. Осуществляет общее руководство деятельностью компании, отвечает за ее устойчивое развитие и стратегию.

Женат, воспитывает сына. Увлекается теннисом, гольфом и горными лыжами.