Группа «Черкизово»

Основана в 2005 году на базе АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский». Считается крупнейшим в России производителем мясной продукции, входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Включает в себя: 9 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свиноводческих комплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и около 290 тыс. га сельскохозяйственных земель. Портфель брендов включает: «Петелинку», «Куриное царство», «Паву-паву», «Черкизово».

Акции группы торгуются на Московской бирже. Семье Михайловых принадлежит 67% «Черкизово», еще 15,1% контролирует действующий в интересах семьи фонд LM Family Trust. В 2018 году выручка «Черкизово» выросла на 13,5%, до 102,6 млрд руб., EBITDA — на 39,4%, до 20,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в два раза, до 12 млрд руб.