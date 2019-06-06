Пересчитывая Ленина

«Смотри, сынок! Это — Ленин»,— произнесла моя подруга, указывая своему семилетнему чаду на огромное изображение головы Ильича на мраморной стене одной из станций московского метро. Реакция мальчишки была неожиданной: «Мама, почему — Ленин? Он такой ленивый был?»

«Не ставь фотографию юного Ленина на обложку,— советовала тридцатилетняя коллега накануне сдачи июньских "Денег".— Для большинства читателей он будет неузнаваем».

Если первая история меня повеселила, вторая — озадачила. Понял вдруг, что за последние тридцать лет выросло поколение, которое, в отличие от меня и моих родителей, о Ленине буквально ничего не знает. В моем детстве и юности изображения великого Ильича встречали на каждом шагу, литература и кинофильмы напоминали о нем ежедневно. Любая научная работа считалась неполноценной без его цитат. В 90-х на волне антикоммунизма Ленина попытались вычеркнуть из истории. Возможно, поэтому возрождение Ленинской премии в этом году кажется по меньшей мере странным. Кажется, пришло время открыть Ильича заново, спокойно перечитав документы, переосмыслив его роль в истории. Мы в «Деньгах» решили начать с его родителей, чью семью по нынешним меркам впору было бы причислить к «среднему классу».