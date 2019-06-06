От Ленина к Сталину и обратно

В Ульяновской области решили возродить «Ленинскую премию». В советское время одноименная награда считалась самым престижным и почетным способом поощрения. С тех пор в России сложилась новая система премирования. «Деньги» обратились к истории, чтобы разобраться в иерархии государственных наград.

Первая Ленинская

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в конце апреля подписал указ об учреждении премии имени В. И. Ленина. Региональной премией будут поощряться заслуги в области науки, техники, промышленности, сельского хозяйства, образования, охраны здоровья граждан, культуры, архитектурной и градостроительной деятельности. Она будет присуждаться один раз в пять лет, а ее размер составит 1 млн руб. Награждать будут как отдельных личностей, так и коллективы до пяти человек (в этом случае награда делится поровну между лауреатами). По правилам премия не может присуждаться повторно. Ее присуждение посмертно допускается только в случае смерти соискателя уже после его выдвижения и без денежного вознаграждения. Прием заявок на соискание Ленинской премии начнется 1 июня 2019 года.

Одиннадцатая симфония композитора Дмитрия Шостаковича «1905 год», удостоена Ленинской премии в 1958 году Фото: РИА Новости

Идея заново учредить премию имени вождя мирового пролетариата на его родине не нова. Сергей Морозов из «Единой России» еще в 2016 году предлагал возродить ее к 100-летию Октябрьской революции, однако ничего не вышло. Год назад премию планировалось вручать «за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, реализованные на территории Ульяновской области, способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона». Теперь же спектр выдающихся достижений расширен от гуманитарной сферы до науки и техники, промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства.

Смена имени

Народные артисты СССР: солист Большого театра Сергей Лемешев и киноактриса Марина Ладынина Фото: Алексей Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк»

В СССР Ленинская премия присуждалась за выдающиеся достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры. Премия просуществовала два периода: 1926–1935 годы и 1957–1991 годы. Сначала она присуждалась за научные труды «в целях поощрения научной деятельности в направлении, наиболее близком идеям В. И. Ленина, а именно в направлении тесной связи науки и жизни». В 1926 году премию получил генетик Николай Вавилов за труд «Центры происхождения культурных растений».

Во второй половине 30-х годов премию не выдавали. В самый канун Великой Отечественной войны премия сменила имя. Сталинские премии присуждались с 1940 по 1952 год. Вручалась Сталинская премия, как правило, раз в год — 21 декабря, в день рождения «вождя народов». Сначала премия первой степени составляла 100 тыс. руб., второй — 50 тыс. руб., третьей — 25 тыс. руб. Позднее размер первой степени был увеличен до 200 тыс. руб. Как отмечает историк Илья Венявкин, средний годовой доход библиотекаря в 1939 году составлял только 1,8 тыс. руб. В годы войны практически все лауреаты перечисляли полученные средства в Фонд обороны на нужды фронта. Так, например, поступил автор «Тихого Дона» Михаил Шолохов. Всего за время существования Сталинской премии на выплаты лауреатам было потрачено 57,7 млн руб.

Премиальная неприкосновенность

По свидетельству разных источников, Иосиф Сталин уделял пристальное внимание выбору претендентов на премию, зачастую принимал решения единолично. В условиях, когда жертвой репрессий мог стать любой, Сталинские премии фактически гарантировали лауреатам неприкосновенность. Хотя не обходилось без исключений. Так, лауреат Сталинки экономист Николай Вознесенский был репрессирован в 1949 году. Кинорежиссер Сергей Эйзенштейн за первую серию «Ивана Грозного» получил премию первой степени. Однако вторая серия вызвала жесткую партийную критику, в частности, за то, что режиссер «представил прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов...».

Рекордсменом в получении премии стал авиаконструктор Сергей Ильюшин (разработчик самого массового боевого самолета в истории — штурмовика Ил-2). Он стал обладателем семи Сталинских премий. Шестикратными лауреатами премии стали авиаконструкторы Александр Яковлев, Артем Микоян, Михаил Гуревич, поэт и писатель Константин Симонов, композитор Сергей Прокофьев, артист Николай Боголюбов, актер и режиссер Николай Охлопков, кинорежиссер-документалист Илья Копалин, а также кинорежиссеры Юрий Райзман и Иван Пырьев. К слову, жена последнего — актриса Марина Ладынина — была обладательницей пяти Сталинских премий. Сталинскими премиями в области литературы и искусства были отмечены «Два капитана» Вениамина Каверина, «Василий Теркин» и «Страна Муравия» Александра Твардовского, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, а также ставшие классическими переводы Михаилом Лозинским «Божественной комедии» и Самуилом Маршаком — сонетов Шекспира. Сталинские премии по литературе получили песни Михаила Исаковского «Катюша» и Алексея Суркова «Бьется в тесной печурке огонь…».

Среди лауреатов Сталинской премии есть ныне почитаемый православный святой. Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) с 2000 года канонизирован Русской православной церковью и почитается как новомученик.

В 1946 году он получил премию первой степени в размере 200 тыс. руб. за заслуги в области медицины. А именно «за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений». 130 тыс. руб. из этой суммы архиепископ передал детским домам.

Раздвоение премии

Во время вручения Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л.И.Брежневу Ленинской премии за книги «Малая земля», «Возвращение», «Целина» Фото: Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов/ Фотоархив журнала «Огонек»

Эпоха Сталинских премий завершилась со смертью вождя. После развенчания культа личности Сталинские премии ликвидировали, а в 1956 году возродили Ленинскую премию. В период до 1967 года она являлась единственной государственной премией высшего уровня, поэтому количество лауреатов было значительным (награждалось до 70 человек ежегодно). В 1967 году была учреждена Государственная премия СССР, которая фактически приравнивалась к Сталинской премии. Желающие даже могли обменять дипломы и почетные звания, полученные во времена культа личности, на более нейтральный вариант премии.

И если с 1957 года Ленинские премии, как правило, присуждались ежегодно ко дню рождения Ильича, то с 1967 года — только по четным годам, причем количество премий было сокращено до 30. Повторно Ленинские премии не присуждались. Не допускалось одновременное выдвижение одной и той же работы на Ленинскую и Государственную премии СССР.

Медаль лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Фото: РИА Новости

При этом идеологический подход к награждению сохранялся. Так, например, в 60-е годы на Ленинскую премию была номинирована повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», но комитет по премиям предложение отклонил. В 1980 году был лишен всех наград, в том числе званий лауреата Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий, физик-теоретик, один из создателей первой советской водородной бомбы и также диссидент и правозащитник академик Андрей Сахаров.

Дарья Юрищева

Госпремии РФ в области науки и техники

Александр Иноземцев (в составе группы, за 2000 год), за создание дальнего магистрального пассажирского широкофюзеляжного самолета Ил-96-300 с турбовентиляторными двигателями ПС-90А

Были учреждены распоряжением президента РФ Бориса Ельцина от 5 июня 1992 года. Присуждались ежегодно по представлению Комитета по Государственным премиям РФ в области науки и техники при правительстве РФ за значительный вклад в развитие естественных, гуманитарных и технических наук. Лауреаты Госпремии получали диплом, почетный знак и удостоверение, а также денежную выплату в размере 100 тыс. руб. С 1995 года в связи с ростом инфляции ее стали исчислять в минимальных размерах оплаты труда (МРОТ). Первоначально премия составляла 1,5 тыс. МРОТ, в 1999 году размер был увеличен до 3 тыс. МРОТ. Коллектив соискателей, выдвигаемый на Госпремию, не должен был превышать восьми человек. Премия могла вручаться посмертно.

Госпремии РФ в области литературы и искусства

Людмила Гурченко (1994), за роли в художественных фильмах последних лет

Указом президента РФ Бориса Ельцина были учреждены 10 ноября 1993 года. Вручались за наиболее талантливые произведения, «являющиеся значительным вкладом в художественную культуру России». Представление соискателей премии готовила учрежденная тем же указом комиссия при президенте РФ. Допускалось награждение авторских коллективов числом до десяти человек, выдвижение одного и того же автора по двум и более номинациям, присуждение одной премии одновременно двум творческим коллективам, посмертное вручение премий. Размер Госпремии был таким же, как и у премии в области науки и техники.

Обновление Госпремий

Валентина Терешкова (2008), за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности

С 2004 года установлены новые правила присуждения Государственных премий. Изначально по три Госпремии вручалось за выдающиеся достижения в области науки и технологий (с 2006 года — четыре) и в области литературы и искусства. Первая премия вручается за результаты научных исследований, существенно обогативших отечественную и мировую науку и внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Вторая премия вручается за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой культуры, выразившийся в создании особо значимых литературных произведений и творческих работ. Как правило, эти премии вручаются одному соискателю. Однако если решающая роль в достижении принадлежит нескольким лицам, премия может быть присуждена коллективу, состоящему не более чем из трех человек, только граждан РФ. В виде исключения, «при наличии новых, особо значимых результатов», премии могут быть присуждены повторно. В 2005 году к ним прибавилась одна премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Госпремия в области гуманитарной деятельности всегда вручается только одному лицу, повторное награждение не допускается, при этом ее могут получить и иностранцы. Церемония награждения проходит 12 июня в День России. Размер премий 15 лет оставался неизменным — 5 млн руб. Однако с 2020 года он увеличивается в два раза, до 10 млн руб.

Госпремии в области правозащитной деятельности и в благотворительной деятельности

Елизавета Глинка (Доктор Лиза) (2016), за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности

В 2016 году были введены еще два вида Госпремий. Первая премия присуждается лицам, ведущим активную и плодотворную общественную деятельность, направленную на защиту прав и свобод человека и гражданина, укрепление и развитие институтов гражданского общества. Вторая присуждается лицам, ведущим активную и плодотворную общественную деятельность, направленную на формирование культуры благотворительности, меценатства, волонтерства, оказание безвозмездной помощи нуждающимся в ней. Госпремии могут присуждаться посмертно. Вручение премий приурочено к Международному дню прав человека 10 декабря. Денежное вознаграждение лауреатов обеих премий составляет 2,5 млн руб. С 2020 года оно увеличивается до 5 млн руб.

Госпремии РФ для молодых ученых

Александр Гайфуллин, математик. «За решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее основы для развития робототехники»

С 1995 по 2004 год ежегодно вручались за выдающиеся работы в области науки и техники. Они присуждались указом главы государства за научные исследования, вносящие выдающийся вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук. При этом возраст соискателей не должен был превышать 33 лет. Размер Госпремии для молодых ученых в 1995–1999 годах составлял 350 МРОТ, а с 1999 года — 700 МРОТ. С 2008 года присуждаются четыре премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за значительный вклад в развитие отечественной науки и в инновационную деятельность в целях стимулирования дальнейших исследований лауреатов указанной премии, создания благоприятных условий для новых научных открытий и инновационных достижений. В 2013 году учреждены три премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей. Они присуждаются гражданам РФ, внесшим значительный вклад в гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание подрастающего поколения. Возраст лица, выдвигаемого на соискание этих премий, не должен превышать 35 лет на дату его выдвижения. Они могут присуждаться как одному соискателю, так и коллективу соискателей, состоящему не более чем из трех человек. Размер каждой премии составлял 2,5 млн руб. С 2020 года размер премии увеличивается до 5 млн руб.