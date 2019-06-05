Под занавес

В дни Экономического форума и вообще в начале лета афиша петербургских театров весьма разнообразна и в состоянии удовлетворить как поклонников больших форм на императорской сцене, так и ценителей режиссерского драматического театра. Равно как и тех, кто превыше всего ставит исполнительское мастерство. И, наконец, даже тех, кто не чужд эксперименту и желает посетить спектакль для взрослых в кукольном театре.

Музыкальный театр

На всех площадках Мариинского театра в июне проходит фестиваль «Звезды белых ночей». Он был задуман художественным руководителем Мариинки Валерием Гергиевым в 1993 году как небольшой и камерный, но за это время превратился в крупнейший международный фестиваль, привлекающий множество звезд и входящий в первую десятку мировых событий в области классической музыки.

6 июня в «Мариинском-2» дают оперу Джакомо Пуччини «Турандот» с Марией Гулегиной в заглавной партии и Владимиром Галузиным в партии Калафа. Турандот для Гулегиной — одна из коронных партий, которая, по словам певицы, вопреки стереотипу, особенно сложна не в техническом, а в драматическом плане, ведь «злодейку Турандот ненавидят уже заранее, каждый раз надо доказывать ее право на любовь». Зная взрывной темперамент артистки, можно быть уверенным, что доказывать это право она будет страстно.

В этот же день Валерий Гергиев и Денис Мацуев дают на сцене Концертного зала Мариинского театра традиционный ночной концерт. В программе — концерт для фортепиано с оркестром №4 соль минор Сергея Рахманинова, и дабы уравновесить рахманиновский торжественный трагизм, его опус обрамляют хиты музыкального импрессионизма — прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси и «Болеро» Мориса Равеля.

7 июня поклонники жанра гранд-балета ни в коем случае не должны пропустить «Корсара» на исторической сцене с блистательным молодым премьером балетной труппы театра Кимином Кимом в партии Али. Ивана Васильева можно будет увидеть в «Корсаре» 27 июня.

Сцена из балета «Корсар» в Михайловском театре, постановка Михаила Мессерера Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

А 8 июня, тоже на исторической сцене, состоится «Аида» Верди с Анной Нетребко, Екатериной Семенчук, Юсифом Эйвазовым, Евгением Никитиным и маэстро Валерием Гергиевым за дирижерским пультом. Этот звездный состав выступит в тяжеловесной, раззолоченной в духе голливудского фильма «Клеопатра» постановке Алексея Степанюка 20-летней давности («Аиду» дают еще 6 июля, но в ином составе — c Татьяной Сержан и другими звездами). Наконец, в тот же день на сцене Концертного зала театра выступит примадонна оперной сцены меццо-сопрано Ольга Бородина с программой романсов Михаила Глинки и композиторов «Могучей кучки», а также циклом Модеста Мусоргского «Песни и пляски смерти».

Анна Нетребко на сцене Мариинского театра Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ

Михайловский театр предлагает наслаждаться балетом «Дон Кихот», предоставляя возможность выбрать состав исполнителей по вкусу — в частности, 7 июня танцуют Мария Виноградова и Иван Васильев.

Драматический театр

Сцена из спектакля «Дядя Ваня» в Малом драматическом театре — Театре Европы. Постановка Льва Додина Фото:Коммерсантъ Сцена из спектакля «Дядя Ваня» в Малом драматическом театре — Театре Европы. Постановка Льва Додина Фото:Коммерсантъ

В афише МДТ — Театра Европы 6 июня, 2 и 11 июля стоит чеховский «Дядя Ваня» в постановке Льва Додина, полноценными соавторами которого в этом спектакле выступают художник-постановщик Александр Боровский и ведущие актеры труппы Игорь Иванов, Наталья Акимова, Игорь Черневич. Сегодня популярны рассуждения о том, как художниками создаются и заселяются миры, например, в сериале «Игра престолов». Так вот это тот самый случай. Каждый раз на сцене МДТ рождается и вовлекает в себя зрителей чеховский мир, ранимый, депрессивный и трагический. Немаловажная деталь: спектакль сопровождается титрами на английском языке.

В Театре имени Ленсовета 8 и 27 июня играют «Гамлета» Шекспира. Понять Гамлета значит понять поколение, заявляет режиссер Юрий Бутусов, поместивший одного из главных героев мировой культуры в пустоватый черно-белый гротескный мир, где его окружают не люди, а маски. Сам же Гамлет посреди всего этого, напротив, живой, человечный, красивый, но также неистовый и сильный, а главное — он девушка, роль Гамлета — блестящая актерская работа Лауры Пицхелаури.

Сцена из спектакля «Гамлет» в Театре имени Ленсовета. Постановка Юрия Бутусова Фото: РИА Новости

Еще более альтернативную версию «Гамлета» 6 и 7 июня показывает Большой театр кукол. Спектакль для взрослых «Гамлет. Ширма» в постановке Руслана Кудашова имеет подзаголовок рostpunkpuppetshow и состоит из череды эпизодов, которые создатели называют «гамлетонами». Это гротескное зрелище, где все смешалось: разнокалиберные куклы, люди, ширма и сам Уильям Шекспир.

На исторической сцене Александринского театра 6 июня дают нашумевшую премьеру Валерия Фокина «Рождение Сталина». Наверное, нет больше на петербургской, а может, и на российской сцене спектакля, который собрал бы такую коллекцию противоречивых отзывов и вызвал такую бурю в социальных сетях, причем последняя случилась еще до премьеры — только по факту появления растяжки с названием спектакля на фронтоне Александринского театра. И вот есть прекрасная возможность для тех, кого волнует извечный вопрос, составить свое собственное мнение.

Петр Семак, исполнитель роли Сталина, в гримерной Александринского театра перед спектаклем «Рождение Сталина» (постановка Валерия Фокина) Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) 8 и 9 июня идет спектакль Андрея Могучего «Алиса» с Алисой Фрейндлих в главной роли. Спектакль представляет собой сложнейший симбиоз актерского ансамбля, текста, музыки — вовлеченным оказывается даже сам зал Каменноостровского театра. Знаковая постановка и для обновленного БДТ, и для легендарной российской актрисы.

Наталья Сиверина

Наталья Метелица о ярких событиях

Рассказывает директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и арт-директор фестиваля «Дягилев. P. S.».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Балеты, которые стоят в афишах Мариинского и Михайловского театров, «Корсар» и «Дон Кихот» — хиты балетной сцены, не сулят зрителям открытий, зато дают возможность увидеть очень сильных исполнителей мужских партий. На сегодняшний день возможности Кимина Кима и Ивана Васильева велики настолько, насколько это вообще возможно. Поэтому если хочется увидеть невероятной красоты полетные прыжки с зависанием над сценой, элегантные вращения, идеальные гран-пируэты, то отправляйтесь в Мариинский театр — в родные стены Мариуса Петипа — и посмотрите балет «Корсар». Конечно, это уже не совсем Петипа: с тех пор было несколько редакций, но тем не менее стиль балета сохранен.

Что касается драматических театров, то в июне в афише стоят три спектакля, которые воплощают собой три ипостаси петербургской сцены. Это «Дядя Ваня» в МДТ в постановке Льва Додина, «Гамлет» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова и «Алиса» в БДТ в постановке Андрея Могучего. «Дядя Ваня» — глубокий психологический спектакль с погружением в чеховский текст и филигранной работой актеров додинской труппы. Если можно так сказать, спектакль МДТ говорит со зрителем тихим голосом. А «Гамлет» Бутусова, напротив, говорит громко, это спектакль, поставленный по методу Бертольда Брехта, это яркий, гротескный театр масок. «Алиса» Могучего — тот уникальный случай, когда органически соединились две театральные системы — театр психологический и театр представления, во многом происходит это потому, что в центре всего находится великая Алиса Фрейндлих, одинаково блестяще владеющая обоими методами. Это спектакль про Алису Льюиса Кэрролла, про маленькую девочку Алису и про Алису Бруновну Фрейндлих, а через нее — про целое поколение, про Ленинград и про блокаду, про Петербург.