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8 октября 2020 года у главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова был проведен обыск, после которого он был задержан. Дело в отношении Михаила Хабарова было возбуждено по заявлению его бывшего партнера по компании «Деловые линии» Александра Богатикова, обвинившего господина Хабарова в хищении у него 842 млн руб. Защита банкира, который причастность к мошенничеству отрицает, отмечает, что в основу дела лег давний конфликт между бизнесменами. Последние новости и все самое важное о деле Михаила Хабарова — в теме “Ъ”.