Британский суд присоединился к российскому расследованию

Как стало известно “Ъ”, Лондонский международный третейский суд вынес повторное решение по иску главного исполнительного директора (CEO) банка «Траст» Михаила Хабарова и его компании «Каледор Консалтинг Лимитед», поданному к Александру Богатикову. Речь шла о взыскании убытков из-за отказа господина Богатикова исполнить опцион на продажу 30-процентной доли в группе компаний «Деловые линии». Суд решил взыскать с господина Богатикова в пользу истца $49 млн. Напомним, что в России по заявлению Александра Богатикова расследуется уголовное дело в отношении Михаила Хабарова.

Первое решение Лондонского арбитража по этому делу было вынесено в начале 2020 года, но российский суд отказал в его признании и приведении его в исполнение, поскольку суд допустил ошибку в расчетах убытков. На этот раз было вынесено уточненное решение, но с тем же результатом.

Напомним, что главный исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров сейчас в России обвиняется в особо крупном мошенничестве. 9 октября прошлого года по ходатайству ГСУ СКР по Москве он был взят под стражу. Однако после обращения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к президенту Владимиру Путину дело финансиста передали в вышестоящее подразделение комитета, которое решило, что его можно выпустить из «Матросской тишины».

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело в отношении Михаила Хабарова было возбуждено 30 сентября 2020 года по заявлению его бывшего партнера по компании «Деловые линии» Александра Богатикова.

Согласно заявлению господина Богатикова, Михаил Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 842 млн руб., принудив к заключению невыгодного соглашения об опционе и оказании услуг.

В результате банкира обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сам финансист вину не признал, ссылаясь на решения трех судов в Великобритании, России и на Кипре, подтвердивших, что господин Богатиков должен ему якобы похищенную сумму.

Александр Александров