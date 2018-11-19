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Краснодар. Кубань, Адыгея
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06:19
ВЦИОМ: почти половина россиян против четырехдневной рабочей недели
10:21
В Краснодаре действует экстренное предупреждение в связи с ливнями и шквалистым ветром
10:08
Приставы в Краснодаре арестовали волосы в подпольном салоне красоты на 2 млн рублей
09:40
Новороссийский порт посетил министр по делам ГО и ЧС России Евгений Зиничев
09:27
Массовое ДТП случилось на трассе М-4 «Дон» возле Горячего Ключа
21/06
Платный участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае начнет работу с 24 июня
21/06
В конкурсе «Лидеры Новороссийска» теперь смогут участвовать студенты
21/06
В Краснодаре на стадии ремонта находятся 40 участков и дорог
21/06
Заместителем мэра Сочи стал Михаил Неудачный
21/06
Арбитражный суд оштрафовал Маслосырзавод «Славянский» на 200 тыс. рублей
21/06
На Кубани директор фирмы подозревается в невыплате зарплаты на сумму 759 тыс. рублей
21/06
Председателем Совета директоров «Россети Кубань» стал Александр Гаврилов
21/06
В Краснодаре будут устанавливать трамвайные остановки с новым дизайном
21/06
Расстрелявших из автомата посетителей кафе на Кубани мужчин признали виновными
21/06
На расчеты с вкладчиками банка «Крыловский» направлено 2,2 % суммы требований
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Билайн увеличил сеть 4G
Сочи готов к курортному сезону
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Тема
(обновлено: 24.06.2019)
Пресс-релизы компании «Билайн»
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Билайн увеличил сеть 4G в Сочи, подготовив ее к курортному сезону
Билайн значительно расширил сеть 4G в Сочи, подготовив ее к курортному сезону. С начала 2019 год компания на 22% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Благодаря новому оборудованию скорости мобильного интернета остаются стабильно высокими при перемещении по прибрежной и горной части курорта.
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В Краснодаре прошла международная мотовыставка ЮМЭКС 2018
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10 декабря - Всемирный день футбола
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия