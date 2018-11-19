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Билайн увеличил сеть 4G в Сочи, подготовив ее к курортному сезону

Билайн значительно расширил сеть 4G в Сочи, подготовив ее к курортному сезону. С начала 2019 год компания на 22% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Благодаря новому оборудованию скорости мобильного интернета остаются стабильно высокими при перемещении по прибрежной и горной части курорта.

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