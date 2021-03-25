На Кубани Билайн в 1,5 раза увеличил инвестиции в сеть

Региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» Андрей Пятахин

Как сообщила пресс-служба оператора, в минувшем году компания активно инвестировала в сеть 4G, обеспечивающую скоростной мобильный интернет. Несмотря на пандемию, Билайн выполнил свои инвестиционные программы в регионах, увеличив вложения в развитие сети в Краснодарском крае в 1,5 раза (по сравнению с 2019 годом). В 2020 году из-за массового перехода на удаленную работу и обучение нагрузка на инфраструктуру на Юге выросла на 50 процентов, интернет-трафик увеличился на 72 процента. При этом объем голосового трафика, потребленного абонентами, остался тем же.

«За последние два года Билайн увеличил покрытие сети 4G на Юге почти в 1,5 раза, поэтому мы оказались готовы к возросшим нагрузкам. В 2021 году планируем строить еще больше базовых станций, чтобы максимально полно удовлетворить потребности наших клиентов как в розничном, так и в бизнес-сегменте, – прокомментировал региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Андрей Пятахин. – За год выросло количество пользователей мобильного интернета, в том числе из-за того, что дата-юзерами становятся люди старшего поколения. Пользователи чаще выбирают семейные тарифы, что упрощает контроль над расходами и стимулирует потребление».