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23 марта, вторник
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Новости
13:55
Трое военных погибли при срабатывании катапульты стоящего на земле Ту-22М3
14:34
Новая сцена Пермской оперы подорожала на 5 млрд рублей
13:55
В 2020 году из Пермского края уехали 70 711 человек
13:35
В расписании Большого Савино появились рейсы Пермь — Ереван
13:13
Власти региона планируют завершить реформу межмуниципальных перевозок до конца года
12:28
На ремонт Речного вокзала Перми потратят 2,5 млн рублей
11:55
Пермский Дом актера переедет в здание Благородного собрания
11:24
Главой Перми выбран Алексей Демкин
11:14
За сутки COVID-19 диагностировали у 125 жителей края
11:07
Польский ритейлер LPP откроет в МФЦ «Эспланада» магазины своих брендов
10:48
В ТРЦ «Планета» откроются салон оптики «Линзмастер» и чайная галерея «Кантата»
09:11
В пермских поликлиниках появятся аппараты КТ
09:10
У действующего депутата Госдумы по округу №59 появился конкурент
07:36
Новый глава департамента культуры Перми приступил к работе
07:31
ООО «Новогор-Прикамье» навязывало застройщику невыгодные условия при подключении к сетям
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24-25 марта
«Инвестиционная экосистема. Региональный аспект»
4 декабря
Вручение Седьмой ежегодной премии «Твердые знаки»
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Тема
(обновлено: 22.03.2021)
Новости компании "ПЗСП". Партнерский проект “Ъ-Прикамье”
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Застройщик позвал на урок
«Девелопмент-Юг» приступил к возведению школы в экогороде «Погода»
Лето с ПЗСП будет выгодным. Летом пермяки могут сэкономить до 20% при покупке квартиры. ПЗСП предлагает: купи квартиру, сэкономь на машину.
Пермяки обсудят выбор новостройки с ПЗСП, Сбербанком и правозащитником Денисом Галицким
В первый месяц лета пермяки могут купить готовые квартиры по цене «долёвки»
После майских праздников стартовало заселение дома по ул. Целинной, 57 от ПЗСП
Пермяки могут забронировать жилье и побывать на экскурсиях в новостройки
Новый журнал Перми расскажет, как сэкономить на коммуналке и прогнать Верку Сердючку из соседней квартиры
«П-журнал» расскажет пермякам, как ужиться с котом и уменьшить квартплату
ПЗСП рекомендует «экономить - так миллион»
12 апреля на ПЗСП стартует акция «Космическая скидка»
На ПЗСП расширен спектр каналов связи с клиентами
ПЗСП начинает год с позитива!
ПЗСП возводит дом для переселения пермяков из аварийного жилья строго по графику
ПЗСП вновь объявляет акцию «Зимнее хранение»
В декабре будет действовать «Розыгрыш новогодних скидок» от ПЗСП
ПЗСП начал продажу квартир в новом доме на Баранчинской, 12
21 октября впервые в Перми пройдёт Аукцион по продаже квартир «Играй ценой с ПЗСП»
ПЗСП завершил строительство второй очереди самого проблемного объекта «обманутых дольщиков» в Перми по ул. Ушакова, 21.
Открыты продажи квартир в новом доме ЖК «Лазурный» от ПЗСП.
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фотогалерея
Коронный номер
О том, как Пермский край прожил год в условиях пандемии COVID-19
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Банкротство замедленного действия
Несостоятельности ЗиДа — 15 лет
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Своя нога владыка
Юрию Трутневу — 65
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Квартальный отчет
Завершен проект реновации одной из самых крупных площадок в центре Перми
фотогалерея
Отставки 2020 года
Год оказался богатым на кадровые решения
фотогалерея
События года
Что изменилось в Прикамье за 2020 год
фотогалерея
Потери 2020-го
Кого лишился Пермский край в уходящем году
фотогалерея
Мэр-«тяжеловес»
Игорю Шубину — 65 лет
фотогалерея
Раз, глава и обчелся
Кто руководил Пермью последние 30 лет
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И целого мэра мало
Как Юрий Трутнев 20 лет назад стал губернатором
фотогалерея
Пожар в «Хромой лошади»
10 лет спустя
фотогалерея
Твердые и живые
Награда нашла своих героев
фотогалерея
АО закрытого типа
Пермскому краю — 15 лет
фотогалерея
Кабинет-2020
Кто покинул и кто вошел в правительство
фотогалерея
Капитал дальнего плавания
Андрею Кузяеву — 55
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CO-VIP
Заболевшие пермские чиновники и депутаты
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Властелины кольца
«Урал-Грейту» — 25
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ВТБ привлекает в валюте
Банк ВТБ начал продажу своих субординированных облигаций.
ПАО "ВТБ"
Застройщик позвал на урок
«Девелопмент-Юг» приступил к возведению школы в экогороде «Погода»
Корпорация «Девелопмент-Юг»
Пресс-релиз
По пониженной ставке
Региональный парламент поддержал введение налоговых льгот для сфер досуга и туризма
Пермские энергетики
"Т Плюс" применяют "слухачи"
для обслуживания теплосетей
Мал да удал!
Как живет малый бизнес в России в эпоху пандемии
АО КБ «Урал ФД»
На Усольском калийном комбинате
прошла онлайн-встреча с главным разработчиком вакцины «Спутник V»
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
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Автопилот
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Банкротства
Конференции
Подписка
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