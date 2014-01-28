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11:52
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00:16
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14:22
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14:13
СМИ сообщили о перестрелке турецких и сирийских военных
14:02
Москалькова обратится в ФСБ и МИД для возвращения пропавшей в Сирии россиянки
13:53
Глава Total заявил о влиянии политики США на рост цен на нефть
13:46
Папу римского попросили разрешить женатым быть священниками в Амазонии
13:29
Турция заявила, что США координировали с ней операцию по ликвидации лидера ИГ
13:23
Международный союз конькобежцев учредил новую премию
13:10
На предполагаемом месте гибели аль-Багдади найдены тела ребенка, трех женщин и трех мужчин
13:04
Денис Лебедев готовится к возвращению в бокс
12:43
При стрельбе в Техасе погибли два человека, более 10 пострадали
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(обновлено: 26.10.2019)
Смена летнего и зимнего времени, часовые пояса
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Волгоград хочет стать на час ближе к будущему
В области пройдет референдум по изменению часового пояса
4
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Коррекция поясного времени продолжается по просьбам местных жителей и инициативе депутатов
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия