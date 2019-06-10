Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
11 июня, вторник
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Бизнес
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Бизнес
Слушать радио
Коротко
Новости
00:00
Главные анонсы 11 июня
10/06
Генпрокуратура потребовала дело журналиста Голунова для проверки
10/06
Вертолет упал на крышу здания в центре Нью-Йорка
10/06
Москалькова предложила пересмотреть законодательство о незаконном обороте наркотиков
10/06
На изъятых у журналиста Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек
00:00
Москва обвинила Киев в в срыве договоренностей о разделении сил в Донбассе
10/06
«Невские новости» прекратили сотрудничество с журналистом из-за поддержки Ивана Голунова
10/06
Минюст согласился передать Конгрессу документы расследования Мюллера
10/06
Владимир Зеленский выступил за смену всех губернаторов Украины
10/06
Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей
10/06
Новым гендиректором «Соллерса» стал Николай Соболев
10/06
ЦИК Казахстана назвал дату инаугурации Токаева
10/06
Минфин не готов передать акциз на табак в бюджет регионов
10/06
Разработчик Salesforce покупает Tableau Software за $15,7 млрд
10/06
Москалькова: Путин одобрил просьбу о контроле за делом журналиста Голунова
ещё
все новости
Подробно
Промышленность
Весь раздел
Потребрынок
Промышленность
Вадим Швецов отошел от «Соллерс»
Он покинул пост гендиректора концерна
«Норникель» не будет менять формулу дивидендов
«Русал» заблокировал вопрос их корректировки
4
Взлетная полоса длиною в суд
Половина парка «Русланов» «Волга-Днепра» под риском ареста
НОВАТЭК ищет свой путь в Азию
Вопреки тенденциям рынка он хочет продавать газ конечным потребителям
1
ГТЛК подумала и покупает Brunswick
Сделка дошла до подачи ходатайства в ФАС
НОВАТЭК запасается газовозами
Компания дала «Звезде» невыполнимый план
1
Ford рассчитался с российскими долгами
Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы
7
Трактор, танк, торговый центр
Как рождался, жил и умирал первый советский тракторный завод
1
Европу зальют российским спиртом
«Еврохим» и «Сафмар» собираются вложить в экспорт метанола $3,5 млрд
НГХ надеется на господдержку для Пайяхи
Компания рассчитывает на обнуление НДПИ и налога на прибыль
«Ростех» снизит долю в АвтоВАЗе
Холдинг продаст Renault 8% завода, оставив себе блокпакет
1
Балтийский мегапроект профинансируют госденьгами
Завод стоимостью 900 млрд руб. может получить средства госбанков и ФНБ
2
«Ростех» поглотит ОАК медленно
Финансовое оздоровление корпорации растянется на три года
архив
наглядно
Фотогалерея
Фото дня: 10 июня
Одиночный пикет против уголовного преследования Ивана Голунова, распыление перцового газа на акции протеста в Гонконге и другие кадры
Фотогалерея
«Кинотавр-2019»
Кто из звезд посетил церемонию открытия
Фотогалерея
Пикеты в поддержку Ивана Голунова
Кадры с акций в Москве и Санкт-Петербурге
Фотогалерея
Премия «МУЗ-ТВ 2019»
Гости красной дорожки и яркие моменты мероприятия
Фотогалерея
Сделали паузу
Как отдыхают известные россияне
Видео
«Великие открытия» Игоря Сечина
Глава «Роснефти» на ПМЭФ — о зловредных США и рабстве «Русала»
Фотогалерея
Светские мероприятия на ПМЭФ-2019
Вручения премий, приемы и другие события
Фотогалерея
ПМЭФ-2019
Гости и организаторы Петербургского экономического форума
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
Тест: разбираетесь ли вы в художественной самодеятельности мировых лидеров
Как рождался, жил и умирал первый советский тракторный завод
Что предложил в письме арестованный авиаконструктор Туполев главе НКВД
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
10–14 июня
Самое читаемое
просмотров:
133441
Молдавия освобождается от захватчиков
Что сейчас происходит в стране и при чем здесь Россия
просмотров:
129620
Утечка на миллион
Персональные данные клиентов банков оказались в сети
просмотров:
103939
Трусы с алмазными россыпями
В АЛРОСА выявлено крупное хищение
просмотров:
77665
Молдавление сработало
Россия и Евросоюз определились, кто для них в Молдавии власть
просмотров:
71702
О, где же ты, Майкл?
Как Владимир Путин вник в дело американского бизнесмена
Первые лица |
все
Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов о новой системе аккредитации вузов
Глава Enel Франческо Стараче о продаже активов и пользе консерватизма
Глава Mail.ru Group Борис Добродеев о сделке с Alibaba и новых продуктах
Тенденции |
все
Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
3 тупика и 4 перспективы в отношениях России и Китая
Пострадавшие от «Дружбы» получили нефть, но ждут компенсаций
Партнерский проект |
все
Экспорт ПО
Как увеличить спрос на российские ИТ-решения на глобальном рынке?
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия