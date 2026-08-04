Путин разрешил сделки со структурами фонда ветроэнергетики «Роснано» и Fortum

Президент Владимир Путин разрешил сделки с долями нескольких ветроэнергетических компаний из-за прекращения инвестиционного сотрудничества между «Роснано» и финской Fortum. Документ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Указ связан с прекращением договора инвестиционного товарищества «Фонд развития ветроэнергетики». Мера касается компаний «Ветропарки ФРВ», а также шестого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого ветропарков фонда.

«Фонд развития ветроэнергетики» — это совместный инвестиционный фонд, созданный группой «Роснано» и финской госкорпорацией Fortum в 2017 году для финансирования и строительства ветропарков в России. В апреле 2023-го все российские активы Fortum передали под временное управление Росимущества. Совет директоров ПАО «Фортум» сменил гендиректора, компанию переименовали в ПАО «Форвард Энерго».