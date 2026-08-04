Минтранс анонсировал переговоры о полетах тайских авиакомпаний в Россию

Четыре российские авиакомпании еженедельно выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам, сообщил Минтранс РФ. Ведомство работает над организацией полетов в Россию авиакомпаний Таиланда.

Эту тему обсудили на прошедшей в Москве встрече главы Минтранса РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра—министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом. За первое полугодие российскими авиакомпаниями было перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. «Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда. Для этого будут организованы переговоры авиационных властей двух стран»,— уточнили в Минтрансе.

В министерстве также сообщили о перспективах роста грузооборота морским транспортом, в том числе контейнерных перевозок. Помимо этого Минтранс РФ видит потенциал сотрудничества с Таиландом в сфере железнодорожного транспорта.

Спрос россиян на отдых в Таиланде в прошлом году побил рекорд. Турпоток вырос примерно на 9% и достиг отметки в 1,9 млн поездок. Самыми популярными курортами стали остров Пхукет, провинция Краби и регион Паттайя.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Россияне сохраняют верность Таиланду».