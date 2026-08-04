Цена на железную руду упала до минимума за 13 месяцев
Цена фьючерсов на железную руду на Сингапурской бирже достигла $92,85 за тонну — это минимум за 13 месяцев с июня 2025 года. Об этом написало агентство Bloomberg.
В целом за последний месяц фьючерсы на железную руду подешевели почти на 5%. Как отмечает Bloomberg, негативное влияние на цены оказали сезонное снижение спроса в Китае и сокращение маржи сталелитейных заводов. Кроме того, сказалось отсутствие новых мер поддержки производителей со стороны властей КНР, что могло бы поддержать спрос.
Снижение цен на железную руду обусловлено также низким спросом на сталь в Китае и введенными США торговыми ограничениями. Китай является крупнейшим импортером железорудного сырья, и снижение его активности, в том числе планы некоторых китайских заводов временно сократить производство стали, оказывают давление на цены. Кроме того, конкуренция с альтернативным сырьем, таким как лом и чугун, также влияет на стоимость железной руды. На рынке существует опасение, что мировые цены могут опуститься до $90 за тонну.
В первом квартале 2026 года производство железной руды в России снизилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24,6 млн тонн. Однако производство железной руды в России в 2025 году увеличилось на 1,8%, до 106,8 млн тонн, и российские компании наращивают её экспорт, в основном в Китай, на который приходится около 90% экспорта железной руды из России. Российские производители сталкиваются с трудностями при переориентации поставок с европейских на азиатские рынки из-за логистических ограничений.
По мнению аналитиков, в случае снижения цен на железную руду ниже $85 за тонну мировая добыча может сократиться на 100–120 млн тонн в год. Спрос из Индии и региона Ближнего Востока и Северной Африки лишь смягчает просадку цен, но не может кардинально изменить ситуацию. Отсутствие предпосылок для существенного изменения цен связано с тем, что стоимость железной руды в Китае, вероятно, будет колебаться около уровня $100 за тонну.