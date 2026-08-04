Цена на железную руду упала до минимума за 13 месяцев

Составлено ИИ-Ассистентъ

Снижение цен на железную руду обусловлено также низким спросом на сталь в Китае и введенными США торговыми ограничениями. Китай является крупнейшим импортером железорудного сырья, и снижение его активности, в том числе планы некоторых китайских заводов временно сократить производство стали, оказывают давление на цены. Кроме того, конкуренция с альтернативным сырьем, таким как лом и чугун, также влияет на стоимость железной руды. На рынке существует опасение, что мировые цены могут опуститься до $90 за тонну.

В первом квартале 2026 года производство железной руды в России снизилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24,6 млн тонн. Однако производство железной руды в России в 2025 году увеличилось на 1,8%, до 106,8 млн тонн, и российские компании наращивают её экспорт, в основном в Китай, на который приходится около 90% экспорта железной руды из России. Российские производители сталкиваются с трудностями при переориентации поставок с европейских на азиатские рынки из-за логистических ограничений.

По мнению аналитиков, в случае снижения цен на железную руду ниже $85 за тонну мировая добыча может сократиться на 100–120 млн тонн в год. Спрос из Индии и региона Ближнего Востока и Северной Африки лишь смягчает просадку цен, но не может кардинально изменить ситуацию. Отсутствие предпосылок для существенного изменения цен связано с тем, что стоимость железной руды в Китае, вероятно, будет колебаться около уровня $100 за тонну.