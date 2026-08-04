В России с начала года закрылись на ремонт более 300 АЗС

С начала года число работающих в России заправок сократилось на 322 точки. Речь идет об АЗС, которые ушли на реконструкцию или ребрендинг. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года (189), сообщают «Известия» со ссылкой на «ОМТ Консалт».

По данным компании, 322 заправки — это 1,89% от общего числа действующих в России АЗС (28,4 тыс.). Большинство закрытых АЗС — 105 — принадлежали крупным независимым сетям. В их числе «Газойл», «Росгаз», «Звезда», Tamic Energy, MMK Petrol. Средние и мелкие сети закрыли 69 и 82 заправки соответственно. Вертикально интегрированные нефтегазовые компании, включая ЛУКОЙЛ, «Татнефть», «Газпромнефть», ННК, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», приостановили работу 67 станций.

В России с мая наблюдается дефицит топлива. Одной из причин вице-премьер Александр Новак называл удары ВСУ по российским НПЗ. Это привело к очередям на заправках и росту цен на топливо. Независимые АЗС вынуждены покупать бензин за границей или с мелкооптовых баз, платя в два раза больше, чем на бирже.

Подробности — в материале «Ъ» «Топливо берет с места в барьер».