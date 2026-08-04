Склад «М.Видео» в Подмосковье приостановил работу

В районе одного из складов «М.Видео» в Московской области действуют усиленные меры безопасности. Сотрудникам ничего не угрожает, пострадавших нет, следует из заявления компании в Telegram-канале.

«Мы сообщим всем партнерам маркетплейса "М.Видео" о возобновлении работы склада после снятия ограничений», — указано в пресс-релизе.

В компании подчеркнули, что товары на партнерских складах «не пострадали и находятся в сохранности».

При атаке БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человек. Всего в Московской области погибли пять человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Гендиректор группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» Владислав Бакальчук вчера заявил, что на маркетплейсе ввели «повышенную ответственность компании за сохранность товаров селлеров на наших складах». Он подчеркивал, что «это не страхование, и называть это защитой от всех возможных рисков нельзя». Господин Бакальчук добавил, что переговоры с крупнейшими страховыми компаниями уже идут, так что в ближайшее время «появится возможность застраховать свои товары от всех возможных рисков».