РЖД ввела скидки на экспортные перевозки мяса и угля в некоторых регионах
РЖД предоставила скидки на экспортные перевозки мяса и угля по двум маршрутам — из Брянской и Кемеровской областей в Приморский край. Об этом сообщила пресс-служба компании.
С 1 августа начала действовать скидка 16,7% на экспортные перевозки мяса и субпродуктов в 40-футовых охлаждающих контейнерах со станции Брянск-Льговский во Владивосток. Скидка будет доступна до конца 2027 года. Если объемы перевозок будут превышать 2040 контейнеров, РЖД предоставит дополнительную скидку 4,1%.
Скидка 13,2% предусмотрена на перевозки каменного угля в 20-футовых контейнерах с открытым верхом со станции Бирюлинская на станцию Камышовая (погранпереход с КНР Камышовая – Хуньчунь). Предложение действительно до 31 июля 2027 года. В РЖД отметили, что компания ведет гибкую тарифную политику, чтобы привлечь дополнительные объемы грузов на железнодорожный транспорт.
Акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО РЖД) часто использует скидки на перевозки, чтобы стимулировать движение грузов, особенно в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. Ранее ОАО РЖД уже вводило скидки на транспортировку угля по западным и южным направлениям, например, в 2019 и 2020 годах, когда экспортные цены на уголь падали.
В прошлом ОАО РЖД также предоставляло скидки на перевозки продовольственных грузов, включая зерновые и зернобобовые культуры, жмых, сахар, а также рыбу, мясо и молочные продукты. Например, действовали скидки до 41% на перевозки плодоовощной продукции и скидки на экспорт зерна по маршруту «Север – Юг».
Скидки на перевозку угля иногда предоставлялись в обмен на гарантии объемов отгрузки от угольных компаний и регионов, например, с Кемеровской областью и Хакасией. Однако, если заявленные объемы не выполнялись, скидки могли быть отменены. Также ОАО РЖД не раз заявляло, что считает прямые государственные субсидии более предпочтительным способом поддержки угольной отрасли, чем скидки, которые могут приводить к убыткам для самой компании.