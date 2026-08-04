РЖД ввела скидки на экспортные перевозки мяса и угля в некоторых регионах

РЖД предоставила скидки на экспортные перевозки мяса и угля по двум маршрутам — из Брянской и Кемеровской областей в Приморский край. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 1 августа начала действовать скидка 16,7% на экспортные перевозки мяса и субпродуктов в 40-футовых охлаждающих контейнерах со станции Брянск-Льговский во Владивосток. Скидка будет доступна до конца 2027 года. Если объемы перевозок будут превышать 2040 контейнеров, РЖД предоставит дополнительную скидку 4,1%.

Скидка 13,2% предусмотрена на перевозки каменного угля в 20-футовых контейнерах с открытым верхом со станции Бирюлинская на станцию Камышовая (погранпереход с КНР Камышовая – Хуньчунь). Предложение действительно до 31 июля 2027 года. В РЖД отметили, что компания ведет гибкую тарифную политику, чтобы привлечь дополнительные объемы грузов на железнодорожный транспорт.