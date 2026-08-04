Бриллианты перестали дешеветь впервые с марта 2025 года

В июле падение цен на бриллианты остановилось впервые с марта 2025 года. Это следует из отчета Rapaport. Все четыре основные категории драгоценных камней либо подорожали, либо не изменились в цене.

Больше всего выросла цена на бриллианты весом 0,5 карата — на 1,8%. Камни весом 0,3 карата подорожали на 1,6%. Повышение стоимости в этих категориях объясняется в отчете сокращением объемов добычи. Индекс цен для бриллиантов весом 1 карат остался без изменений, а для камней весом 3 карата увеличился на 0,2%.

В 2025 году на рынок бриллиантов влиял избыток предложения. Среди факторов указаны массовый ввоз необработанных алмазов в Индию, введение импортных пошлин США, распространение синтетических алмазов и слабый спрос в Китае. Кроме того, в мае 2025-го британская горнодобывающая компания Anglo American заявила о планах продать компанию по добыче алмазов De Beers.

В июле 2026 года Вашингтон обновил режим пошлин на ввоз бриллиантов. По нему, ставка в 10% сохранится для импорта камней из Индии, но снизится для бриллиантов из Бельгии, Ботсваны и Намибии. Кроме того, выросли продажи ювелирных изделий в США и Азии.