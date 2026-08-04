Бриллианты перестали дешеветь впервые с марта 2025 года
В июле падение цен на бриллианты остановилось впервые с марта 2025 года. Это следует из отчета Rapaport. Все четыре основные категории драгоценных камней либо подорожали, либо не изменились в цене.
Больше всего выросла цена на бриллианты весом 0,5 карата — на 1,8%. Камни весом 0,3 карата подорожали на 1,6%. Повышение стоимости в этих категориях объясняется в отчете сокращением объемов добычи. Индекс цен для бриллиантов весом 1 карат остался без изменений, а для камней весом 3 карата увеличился на 0,2%.
В 2025 году на рынок бриллиантов влиял избыток предложения. Среди факторов указаны массовый ввоз необработанных алмазов в Индию, введение импортных пошлин США, распространение синтетических алмазов и слабый спрос в Китае. Кроме того, в мае 2025-го британская горнодобывающая компания Anglo American заявила о планах продать компанию по добыче алмазов De Beers.
В июле 2026 года Вашингтон обновил режим пошлин на ввоз бриллиантов. По нему, ставка в 10% сохранится для импорта камней из Индии, но снизится для бриллиантов из Бельгии, Ботсваны и Намибии. Кроме того, выросли продажи ювелирных изделий в США и Азии.
В феврале 2026 года Индия, являющаяся крупнейшим огранщиком алмазов, увеличила импорт камней почти на 30% по сравнению с январем, что указывает на возможное пополнение запасов после высокого зимнего сезона. Экспорт бриллиантов из Индии в феврале также вырос на 11,3% к январю. В конце 2025 года продажи ювелирных изделий, включая бриллианты, увеличились на 5–25% в мире, что стимулировало производителей к закупкам для новых изделий. В то же время, с конца февраля 2026 года индекс цен на бриллианты (IDEX) оставался почти без изменений.
Однако, старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлере» Никанор Халин отмечает, что пока рано говорить о полноценном восстановлении отрасли, так как индийская торговая статистика может быть волатильной. Тем не менее, ожидается, что во второй половине 2026 года цены на алмазы вырастут на 5% год к году, а в 2027–2028 годах возможно дальнейшее восстановление на 10% и 15% соответственно. В АЛРОСА прогнозируют, что спрос на крупные алмазы продолжит укрепляться в течение года, а за ним последует стабилизация спроса на средние и мелкие природные алмазы, что приведет к устойчивому росту цен.
В январе 2026 года Индия сократила импорт алмазов из-за больших накопленных запасов. Тогда в «Т-Инвестициях» Ахмед Алиев заявил, что нарушение дисциплины предложения со стороны De Beers также создавало нервозность на рынке, поскольку в январе компания впервые более чем за год снизила цены на алмазы.