Глава АЛРОСА рассказал Путину о сокращении всех затрат на 25%
Президент Владимир Путин встретился в Кремле с гендиректором АЛРОСА (MOEX: ALRS) Павлом Маринычевым. Тот рассказал, что на фоне кризиса в отрасли компания сократила затраты на 25% или на 65 млрд руб. Господин Путин отметил, что запасы алмазов компании достигли 1 млрд карат, что составляет половину от общемировых запасов. Также на компанию приходится примерно 30% мировой добычи.
Глава АЛРОСА рассказал, что компания находится в «очень сухом, поджаром состоянии с точки зрения своих внутренних издержек», но при этом не останавливает проекты развития. «Легкие алмазы уже закончились,... и на всех месторождениях нужно уходить под землю, для того чтобы их добывать, с карьеров на подземную добычу. Так вот, мы готовим всю документацию и все изыскания, для того чтобы приступить к этой работе, после того как, как я уже сказал, нам позволят макропоказатели»,— уточнил господин Маринычев (цитата по сайту Кремля).
Еще одним приоритетом гендиректор АЛРОСА назвал импортозамещение. По его словам, в 98% оборудования компании использованы отечественные технологии. Также АЛРОСА продолжает проекты по диверсификации — в частности, готовится к добыче золота на месторождении Дегдекан, добавил Павел Маринычев.
За первые полгода 2026-го АЛРОСА получила чистый убыток в 10,67 млрд руб. против чистой прибыли в 39 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Выручка АЛРОСА по РСБУ за январь—июнь упала на 36%, до 74,2 млрд руб. Пошлины на экспорт отдельных видов алмазов, которые начнут действовать в сентябре, могут сократить EBITDA АЛРОСА на 29% в 2027 году, а в текущем году — на 15–16%, считают аналитики.
Подробности — в материале «Ъ» «Запрещенный прием карата».
Кризис в мировой алмазно-бриллиантовой отрасли, вызванный геополитической и макроэкономической неопределенностью, снижением спроса на ювелирные украшения и большими запасами бриллиантов у огранщиков, вынудил алмазодобывающие компании сокращать производство. В 2025 году мировая добыча алмазов достигла минимальных объемов за последние 20 лет, упав почти на треть по сравнению с уровнями шести-восьмилетней давности. При этом Россия в 2025 году заняла первое место по темпам сокращения добычи алмазов, снизив её на 15,5% до 31,5 млн карат, и второе по динамике снижения экспорта.
В условиях кризиса, когда цены на алмазы снижались и спрос сокращался, АЛРОСА активно диверсифицирует свой бизнес, в том числе через золотодобычу. В июле 2024 года компания приобрела Дегдеканское месторождение с запасами золота в 38 тонн. Это произошло на фоне роста мировых котировок золота, которые были близки к рекордным значениям, в то время как рынок алмазов оставался под давлением слабого спроса.
Санкции США и ЕС, а также запрет на ввоз российских алмазов и бриллиантов от 1 карата в страны G7 оказали значительное влияние на АЛРОСА. Компания оказалась неспособна реализовать продукцию, и к концу 2024 года на её балансе накопились нереализованные алмазы на сумму 129,9 млрд рублей. В 2024 году чистая прибыль АЛРОСА по МСФО снизилась на 77,4% до 19,25 млрд рублей, а выручка сократилась почти на 26%. В ответ на эту ситуацию АЛРОСА разработала меры по сокращению издержек, включая приостановку производства на некоторых наименее рентабельных участках, что могло привести к сокращению добычи на 4–10%.