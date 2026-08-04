Глава АЛРОСА рассказал Путину о сокращении всех затрат на 25%

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с гендиректором АЛРОСА (MOEX: ALRS) Павлом Маринычевым. Тот рассказал, что на фоне кризиса в отрасли компания сократила затраты на 25% или на 65 млрд руб. Господин Путин отметил, что запасы алмазов компании достигли 1 млрд карат, что составляет половину от общемировых запасов. Также на компанию приходится примерно 30% мировой добычи.

Глава АЛРОСА рассказал, что компания находится в «очень сухом, поджаром состоянии с точки зрения своих внутренних издержек», но при этом не останавливает проекты развития. «Легкие алмазы уже закончились,... и на всех месторождениях нужно уходить под землю, для того чтобы их добывать, с карьеров на подземную добычу. Так вот, мы готовим всю документацию и все изыскания, для того чтобы приступить к этой работе, после того как, как я уже сказал, нам позволят макропоказатели»,— уточнил господин Маринычев (цитата по сайту Кремля).

Еще одним приоритетом гендиректор АЛРОСА назвал импортозамещение. По его словам, в 98% оборудования компании использованы отечественные технологии. Также АЛРОСА продолжает проекты по диверсификации — в частности, готовится к добыче золота на месторождении Дегдекан, добавил Павел Маринычев.

За первые полгода 2026-го АЛРОСА получила чистый убыток в 10,67 млрд руб. против чистой прибыли в 39 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Выручка АЛРОСА по РСБУ за январь—июнь упала на 36%, до 74,2 млрд руб. Пошлины на экспорт отдельных видов алмазов, которые начнут действовать в сентябре, могут сократить EBITDA АЛРОСА на 29% в 2027 году, а в текущем году — на 15–16%, считают аналитики.

Подробности — в материале «Ъ» «Запрещенный прием карата».