Сирия возобновит прямое авиасообщение с Россией впервые после свержения Асада

Авиакомпания Syrian Airlines объявила о запуске прямых рейсов в и из России с 16 августа. В этот день лайнер перевозчика выполнит в 8:10 мск рейс из московского аэропорта Шереметьево в Дамаск. Время в пути составит 4 часа 50 минут.

В компании сообщили, что забронировать билеты можно на сайте или в мобильном приложении Syrian Air. Цена за место в эконом-классе на рейс 16 августа составит $350 (28,5 тыс. руб.).

На сайте «Авиасейлс» рейсы из Москвы в Дамаск на 16 августа отсутствуют. В расписании вылетов Шереметьево рейс также пока не значится. При этом билеты на ближайший рейс Syrian Airlines можно приобрести в сервисе «Яндекс.Путешествия» за 33,3 тыс. руб.

Прямое авиасообщение между Сирией и Россией было остановлено 8 декабря 2024 года — после свержения президента Башара Асада и прихода к власти в Дамаске нового руководства. До этого рейсы выполняли авиакомпании Syrian Air и Cham Wings.