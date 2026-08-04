Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение

Ирак возобновил авиасообщение с Россией после пятимесячного перерыва. Iraqi Airways будет выполнять рейсы между Москвой и Багдадом. Российские авиакомпании не подавали заявки на выполнение полетов в Ирак, заявили в Минтрансе РФ.

Первый борт Iraqi Airways приземлился 4 августа в аэропорту Внуково. Авиакомпания планирует выполнять рейсы дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Полеты из России в Ирак были приостановлены в феврале из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление полетов в Iraqi Airways объяснили растущим спросом.