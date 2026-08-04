Аэропорт Геленджика потерял 16% рейсов из-за «ковров» в июне
Исполнительный директор аэропорта Геленджик Сергей Дяйкин в интервью «Ъ» сообщил, что с начала года из-за введения ограничений воздушного пространства аэропорт недосчитался 156 рейсов, что составляет 13% от общего числа. В июне воздушное пространство закрывали 57 раз, не смогли вылететь 4,8 тыс. человек, потери рейсов достигли 16%.
Исполнительный директор аэропорта в Геленджике Сергей Дяйкин
Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик
Ограничения уже обошлись аэропорту примерно в 20% бюджета, затронув не только авиационную деятельность, но и коммерческие службы — магазины, парковки и упаковочные сервисы.
«Ограничения снижают доходность и темпы роста, но аэропорт адаптирует операционную модель»,— заявил господин Дяйкин. По его словам, потери коснулись и неавиационной деятельности, которая также недосчиталась клиентов из-за сбоев в расписании.
Подробнее — в интервью Сергея Дяйкина «Ъ».
В 2026 году аэропорт Геленджика регулярно сталкивается с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые вводятся Росавиацией для обеспечения безопасности полетов. Например, 16 февраля 2026 года были введены дополнительные временные ограничения, и согласно NOTAM, аэропорт принимал рейсы с 08:30 до 20:00.
В 2025 году аналогичные ограничения также были частыми. 8 декабря 2025 года аэропорт Геленджика был закрыт для полетов днем по данным Росавиации. 26 ноября 2025 года в аэропорту Геленджика действовало временное ограничение на полеты, а власти соседнего Новороссийска объявляли тревогу по БПЛА, сообщая об отражении вражеских беспилотников.