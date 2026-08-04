Аэропорт Геленджика потерял 16% рейсов из-за «ковров» в июне

Исполнительный директор аэропорта Геленджик Сергей Дяйкин в интервью «Ъ» сообщил, что с начала года из-за введения ограничений воздушного пространства аэропорт недосчитался 156 рейсов, что составляет 13% от общего числа. В июне воздушное пространство закрывали 57 раз, не смогли вылететь 4,8 тыс. человек, потери рейсов достигли 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор аэропорта в Геленджике Сергей Дяйкин

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик Исполнительный директор аэропорта в Геленджике Сергей Дяйкин

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик

Ограничения уже обошлись аэропорту примерно в 20% бюджета, затронув не только авиационную деятельность, но и коммерческие службы — магазины, парковки и упаковочные сервисы.

«Ограничения снижают доходность и темпы роста, но аэропорт адаптирует операционную модель»,— заявил господин Дяйкин. По его словам, потери коснулись и неавиационной деятельности, которая также недосчиталась клиентов из-за сбоев в расписании.

Подробнее — в интервью Сергея Дяйкина «Ъ».