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АвтоВАЗ добавит в программу подписки еще одну модель Lada

АвтоВАЗ в сентябре расширит программу подписки. В нее добавят модель Lada Largus, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Также подписка теперь доступна не только частным клиентам, но и юрлицам. Для них разработали отдельный формат договора.

АвтоВАЗ открыл подписку на машины Lada в конце апреля. Сейчас оформить ее можно в Москве и в Санкт-Петербурге. По подписке пока доступна только Lada Vesta с двигателем 1,6 л и автоматической трансмиссией. Ежемесячный платеж составляет почти 44 тыс. руб. В стоимость входят ОСАГО, каско, техобслуживание, сезонная смена шин. Годовой лимит пробега составляет 30 тыс. км. После 12 месяцев использования машину необходимо вернуть «без конструктивных изменений».

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