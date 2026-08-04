Бензин АИ-95 подорожал на бирже на 7,5%

Бензин марки АИ-95 на сегодняшних торгах подорожал на 7,52%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Стоимость АИ-95 достигла 81,64 тыс. руб. за тонну.

Бензин АИ-92 подешевел на 1,7%, до 72,92 тыс. руб. за тонну. Цена на летнее дизельное топливо упала на 0,25%, до 74,94 тыс. руб. за тонну. Мазут подешевел на 0,94%, до 18,8 тыс. руб. за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов выросла на 0,16%, до 26,89 тыс. руб. за тонну.

В начале июля биржевые продажи бензина снизились до исторического уровня. Снижение произошло после того, как власти приняли меры, направленные на ограничение участия посредников в торгах и перевод независимых НПЗ на прямые контракты с нефтекомпаниями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо сливается с торгов».