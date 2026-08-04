ФАС отчиталась о делах в отношении региональных АЗС из-за роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения и возбудила дела в отношении частных АЗС в шести регионах России из-за роста цен на топливо. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Алтайском крае управление ФАС возбудило дело в отношении двух сетей АЗС — Evolution и EVO. Ведомство подозревает их в заключении антиконкурентного соглашения. По данным ФАС, на пяти автозаправках этих сетей в Бийске несколько раз одновременно повышали цену на бензин Аи-92. При этом себестоимость топлива у сетей разная.

Антимонопольное дело возбуждено в отношении ООО «Ника». По данным ФАС, эта компания — единственный продавец топлива в Солтонском районе Алтайского края. Ведомство выявило, что цена на Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо на заправках компании выше среднего уровня цен в соседних районах.

Управление ФАС по Красноярскому краю выдало предупреждение ООО «Регион 24». Компания управляет сетью из 32 АЗС. Стоимость топлива на ее заправках превысила как уровень цен вертикально интегрированных нефтяных компаний, так и текущий уровень инфляции. ФАС призвала привести розничные цены на топливо к экономически обоснованному показателю.

ФАС в Брянской области выдала предупреждения четырем хозяйствующим субъектам, чьи АЗС работают под названием «Люкс-Ойл». Ведомство заметило рост цен на заправках и призвало субъекты снизить стоимость топлива до экономически обоснованной. Херсонское управление ФАС также выдало два предупреждения из-за роста цен на топливо. Их получили хозяйствующий субъект, продающий топливо в Новотроицком муниципальном округе, и ООО «ЮГ ОЙЛ», реализующее бензин Аи-95 в Ивановском муниципальном округе.

В Ямало-Ненецком округе ведомство приняло меры антимонопольного реагирования к АО «Газонаполнительная станция». По данным ФАС, компания изменила розничные цены на сжиженный углеводородный газ на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Лабытнанги. Компания уведомила ФАС, что цены были снижены. В Оренбургской области ФАС предупредила восемь продавцов газомоторного топлива, чтобы они прекратили повышать цены на СУГ на АГЗС.