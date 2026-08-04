«Газпром нефть» сняла лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах

«Газпром (MOEX: GAZP) нефть» полностью отменила ограничения на продажу топлива в Москве и Санкт-Петербурге. Ограничения также сняты еще в 11 российских регионах, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

Купить топливо «в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру» можно также в Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане.

В России с мая фиксируют дефицит топлива. Вице-премьер Александр Новак называл одной из причин удары ВСУ по российским НПЗ. С начала года на ремонт закрылись более 300 АЗС по всей стране. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ.

О ситуации на топливном рынке — в материале «Ъ» «Топливо берет с места в барьер».