«Минченко Консалтинг»: выборы подтвердили устойчивость партийной конфигурации
Выборы в Госдуму-2026 не только продемонстрировали стабильность российской политической системы, но и очертили контуры ее возможной трансформации. К такому выводу пришли авторы доклада «Девятая Госдума: президентское сверхбольшинство и его перспективы» от компании «Минченко Консалтинг». Ключевым политтехнологическим инструментом на выборах остаются внутриэлитные договоренности, при этом большинство внутриэлитных групп сохранили или нарастили свое влияние в нижней палате, отмечают исследователи.
В стратегической логике властей минувший электоральный цикл должен был продемонстрировать внешним наблюдателям «высокий уровень политической устойчивости, стабильности политической системы и поддержки верховного главнокомандующего», говорится в преамбуле доклада. Решению этой задачи способствовали как «технологии определения правил игры», так и сама «обойма выбора» из десяти партий, находившихся в состоянии «внешнеполитического консенсуса».