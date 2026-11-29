Выборы в Госдуму-2026 не только продемонстрировали стабильность российской политической системы, но и очертили контуры ее возможной трансформации. К такому выводу пришли авторы доклада «Девятая Госдума: президентское сверхбольшинство и его перспективы» от компании «Минченко Консалтинг». Ключевым политтехнологическим инструментом на выборах остаются внутриэлитные договоренности, при этом большинство внутриэлитных групп сохранили или нарастили свое влияние в нижней палате, отмечают исследователи.