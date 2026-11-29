«Динамо» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и уступил лидерство в премьер-лиге
Вничью — 0:0 — завершился матч московского «Динамо» с «Крыльями Советов» в 16-м туре чемпионата России по футболу. Таким образом, лидером премьер-лиги стал «Зенит», а бело-голубые теперь отстают от него на одно очко. Осечку допустил и «Краснодар», сыгравший — 1:1 — с «Ростовом». Его отставание от петербуржцев выросло до шести баллов.
После победы «Зенита» над ЦСКА и «Динамо» нужно было выигрывать у «Крыльев Советов», чтобы сохранить лидерство в премьер-лиге. Но для этого москвичам предстояло решить довольно серьезную проблему, связанную с отсутствием из-за дисквалификации двух основных центральных защитников — Давида Рикардо и Максима Осипенко. Кроме того, у их главного тренера Сандро Шварца почему-то вообще сложно складывались отношения с самарским клубом. Еще в первый период работы с бело-голубыми с октября 2020 года по май 2022-го немецкий специалист трижды встречался с «Крыльями» и постоянно проигрывал, да и уже после возвращения ему не удалось одолеть волжан в первом туре нынешнего чемпионата. Тогда его команда довольствовалась на своем поле лишь нулевой ничьей.
Сейчас «Динамо» гостило в Самаре, и как не отметить, что совсем недавно именно здесь по какому-то загадочному стечению обстоятельств оборвалась рекордная серия столичного клуба из семи побед, когда он неожиданно уступил «Акрону». С «Крыльями» Шварцу опять было тяжело, а еще холодно. Поживее на самарском морозце выглядели хозяева, при этом вторая пара динамовских центрбеков Роберто Фернандес—Николас Маричаль уверенно держала оборону. К воротам Андрея Лунева не то что мощный Амар Рахманович — даже юркие Никита Салтыков с Денисом Макаровым не могли проскочить.
Ближе к концу первого тайма активизировались впереди и гости, но их тоже на голевые позиции не пускали. Только когда Константин Тюкавин заработал стандартное положение недалеко от штрафной площади и все ждали, что бить будет Бителло, Максимилиано Гутьеррес неожиданно жахнул в перекладину.