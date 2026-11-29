Специализированный маркетплейс «Рой.Маркет» был создан для снабжения технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) воинских подразделений. Как сообщили “Ъ” представители площадки, с начала продаж 14 апреля 2026 года реализовано более 30 тыс. единиц товаров. К ноябрю к маркетплейсу подключились более 300 ТЭЧ и свыше 150 поставщиков, а всего в каталоге представлено более 6 тыс. товарных позиций.