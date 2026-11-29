«Военный маркетплейс» «Рой.Маркет» продал более 30 тыс. товаров
Специализированный маркетплейс «Рой.Маркет» был создан для снабжения технико-эксплуатационных частей (ТЭЧ) воинских подразделений. Как сообщили “Ъ” представители площадки, с начала продаж 14 апреля 2026 года реализовано более 30 тыс. единиц товаров. К ноябрю к маркетплейсу подключились более 300 ТЭЧ и свыше 150 поставщиков, а всего в каталоге представлено более 6 тыс. товарных позиций.
25% оборота пришлось на аккумуляторы и источники питания, 20% — на комплектующие для беспилотных летательных аппаратов, 18% — на продукцию для 3D-печати. Еще 37% составили другие категории, в том числе средства связи, радиоэлектроника, антенны, зарядные устройства и оборудование для ремонта и обслуживания техники. По данным ЦБСТ, ежемесячный оборот исчисляется десятками миллионов рублей.
С 1 августа «Рой.Маркет» работает на обновленной ИТ-платформе, позволяющей поставщикам самостоятельно управлять ассортиментом, ценами, остатками и заказами через личные кабинеты.
Подробнее о работе «военного маркетплейса» читайте в материале «Военный маркетплейс собирает клиентов».