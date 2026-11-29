Index Fest — пятидневный музыкальный марафон, организованный постджазовым электроакустическим трио Index III, в которое входят саксофонист Аркадий Пикунов, электронщик Павел Паньковский и барабанщик Петр Ившин. Коллективу всего три с половиной года, но это уже второй их фестиваль в «Доме», и к ним активно тянутся уважаемые в музыкальном мире артисты. Например, год назад хедлайнером Index Fest стал лидер «Аукцыона» Леонид Федоров. Музыка самих Index III звучит, как правило, без пауз, комбинации звуков сменяют друг друга. Многое держится на бите, в рамках Index Fest в этот раз даже устроили ночную дискотеку.