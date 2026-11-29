В культурном центре «Дом» прошел фестиваль современной музыки Index Fest
«Дом» еще с конца 90-х обрел в Москве статус центра интеллектуальной музыки: новый джаз, минимализм, фолк, эмбиент, построк... После смерти идейного вдохновителя Николая Дмитриева в 2004 году «Дом» не просто держится на старых афишах (они развешаны внутри — Алексей Айги, Сергей Старостин, Аркадий Шилклопер, «Волковтрио»), но и организует фестивали вместе с молодыми музыкантами.
Index Fest — пятидневный музыкальный марафон, организованный постджазовым электроакустическим трио Index III, в которое входят саксофонист Аркадий Пикунов, электронщик Павел Паньковский и барабанщик Петр Ившин. Коллективу всего три с половиной года, но это уже второй их фестиваль в «Доме», и к ним активно тянутся уважаемые в музыкальном мире артисты. Например, год назад хедлайнером Index Fest стал лидер «Аукцыона» Леонид Федоров. Музыка самих Index III звучит, как правило, без пауз, комбинации звуков сменяют друг друга. Многое держится на бите, в рамках Index Fest в этот раз даже устроили ночную дискотеку.
Еще одна важная составляющая фестиваля — импровизация в заданных Index III рамках. В сет-листе концерта с Владимиром Мартыновым корреспондент “Ъ” увидел как минимум пять заготовок с такими названиями: «Танцы на берегу с умершим другом», «Реквием», «Index Шиза» и другие.