Как заявил на конференции Максим Решетников, в такой модели Минэкономики видит большой потенциал, прежде всего — роста производительности труда. При этом отмечается, что пока технология существенно опережает как понимание ее возможностей, так и умение ею пользоваться. По экспертным оценкам, в среднем по миру только из-за применения ИИ (включая ИИ-агентов) в ближайшие десять лет производительность труда будет расти в среднем на 0,38–0,49% в год.