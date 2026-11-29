Чиновники обсудили на конференции готовность к внедрению ИИ-агентов в экономику
Агентная экономика и изменение рынков под ее влиянием стали 27 ноября одной из главных тем второго дня конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2026, проходила с 26 по 28 ноября). Речь идет о хозяйственной модели, в которой ИИ-агенты (автономные системы на базе искусственного интеллекта) самостоятельно принимают решения о покупке, продаже, ищут контрагентов сделок, договариваются об их условиях, а человек при этом задает им цели, лимиты и правила.
Как заявил на конференции Максим Решетников, в такой модели Минэкономики видит большой потенциал, прежде всего — роста производительности труда. При этом отмечается, что пока технология существенно опережает как понимание ее возможностей, так и умение ею пользоваться. По экспертным оценкам, в среднем по миру только из-за применения ИИ (включая ИИ-агентов) в ближайшие десять лет производительность труда будет расти в среднем на 0,38–0,49% в год.
В этой связи министерство намерено сфокусироваться на объяснении малому и среднему бизнесу существующих возможностей, на максимальном тиражировании технологии, а также на переходе от режима агентов, которые пока дополняют человека, к агентам, которые уже будут иметь определенные полномочия, то есть к мультиагентной экономике, сообщил министр.