CAS приравнял к «неоправданной дискриминации» отстранение российских хоккеистов
Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть своего решения, обнародованного в конце октября и вызвавшего огромный резонанс в спортивном сообществе. Этим решением CAS удовлетворил поданную ранее Федерацией хоккея России апелляцию и обязал Международную федерацию хоккея, с 2022 года придерживавшуюся сверхжесткого санкционного режима в отношении ФХР, обеспечить отечественным командам участие в соревнованиях под ее эгидой в нейтральном статусе.
В документе, обнародованном CAS, объясняется, почему панель арбитров, рассматривавших жалобу ФХР, сочла ее аргументы гораздо более убедительными, нежели аргументы ответчика. Из него следует, что высшая спортивная арбитражная инстанция признала, что юристы IIHF так и не смогли представить «достаточные доказательства» в поддержку ее основного тезиса. Он заключался в отстранении российских хоккеистов по «соображениям безопасности».
Например, арбитраж не нашел «обоснованными» опасения IIHF насчет массовых бойкотов турниров в случае допуска на них сборной России, а также «финансовых и страховых» рисков, с ним связанных. При этом CAS указал на то, что международная федерация даже не пыталась рассмотреть «альтернативные» меры, которые могли бы позволить россиянам выступать, несмотря на возникающие проблемы. Под ними имеется в виду, например, перенос состязаний.