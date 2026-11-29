Например, арбитраж не нашел «обоснованными» опасения IIHF насчет массовых бойкотов турниров в случае допуска на них сборной России, а также «финансовых и страховых» рисков, с ним связанных. При этом CAS указал на то, что международная федерация даже не пыталась рассмотреть «альтернативные» меры, которые могли бы позволить россиянам выступать, несмотря на возникающие проблемы. Под ними имеется в виду, например, перенос состязаний.