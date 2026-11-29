Мастерская Кончаловского находилась на Большой Садовой, 10 — в знаменитом доме с «нехорошей» квартирой, описанной Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита». Два года назад мастерская стала частью ММОМА, со временем ее планируют открыть для зрителей. А пока предметами оттуда вроде верстака и рубанка, как и артефактами с дачи Бугры в Обнинске, дополнили экспозицию: чтобы подчеркнуть материальную, «вещную» природу творчества Кончаловского.