В ММОМА открылась выставка Петра Кончаловского «Искусство жизни»
В Московском музее современного искусства открылась выставка Петра Кончаловского «Искусство жизни». Собравшая более ста работ, она показывает мир художника неизменно жизнерадостным при любой погоде.
Заканчивающийся 2026-й — год красивого юбилея Петра Кончаловского: исполнилось 150 лет со дня рождения участника «Бубнового валета» и «Мира искусства», советского академика и лауреата Сталинской премии. Пройти мимо круглой даты не смог Русский музей, открывший еще весной масштабную ретроспективу, а вот теперь эстафету подхватывает Московский музей современного искусства (ММОМА). Выставка «Искусство жизни» (кураторы — Анна Арутюнян, Андрей Егоров), организованная совместно с департаментом культуры города Москвы, делит творчество Кончаловского на две части. Основной принцип чисто географический: сначала экспозиция представляет художника гостеприимным хозяином московской мастерской, а потом уже — хлебосольным дачником.
Мастерская Кончаловского находилась на Большой Садовой, 10 — в знаменитом доме с «нехорошей» квартирой, описанной Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита». Два года назад мастерская стала частью ММОМА, со временем ее планируют открыть для зрителей. А пока предметами оттуда вроде верстака и рубанка, как и артефактами с дачи Бугры в Обнинске, дополнили экспозицию: чтобы подчеркнуть материальную, «вещную» природу творчества Кончаловского.