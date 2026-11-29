«Направление дела в суд — закономерный этап последовательной работы по восстановлению управляемости активов и взысканию причиненных компании убытков. "Роснано" с самого начала участвует в разбирательстве по этому делу совместно с правоохранительными органами,— сообщили “Ъ” в "Роснано".— Долю в "Акрилане" компания уже вернула. Арбитражный суд Владимирской области признал договор купли-продажи доли "Роснано" в ООО "Акрилан" от 29 апреля 2020 года недействительным. Сегодня "Акрилан" вновь работает в контуре группы "Роснано"».