Начался суд по делу о мошенничестве на 768 млн рублей при продаже доли «Роснано»
В Гагаринском суде столицы началось слушание по существу уголовного дела бывших гендиректора ООО «Акрилан» Олега Кузина, начальника юридической службы предприятия Татьяны Шадеевой, старшего управляющего директора по инвестиционной деятельности инвестиционного дивизиона «К» ООО «УК "Роснано"» Сергея Вахтерова и управляющего этого же подразделения Ивана Гончара. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным “Ъ”, вины фигуранты не признают.
«Направление дела в суд — закономерный этап последовательной работы по восстановлению управляемости активов и взысканию причиненных компании убытков. "Роснано" с самого начала участвует в разбирательстве по этому делу совместно с правоохранительными органами,— сообщили “Ъ” в "Роснано".— Долю в "Акрилане" компания уже вернула. Арбитражный суд Владимирской области признал договор купли-продажи доли "Роснано" в ООО "Акрилан" от 29 апреля 2020 года недействительным. Сегодня "Акрилан" вновь работает в контуре группы "Роснано"».