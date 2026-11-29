Аналитики прогнозируют в 2027 году сокращение выдачи дебетовых карт
Согласно прогнозу финансового маркетплейса «Банки.ру» (есть в распоряжении “Ъ”), в следующем году кредитные карты начнут восстанавливаться: выдачи вырастут на 5–10%, до 17–18 млн карт, а объeм кредитных лимитов увеличится на 8–12%. Как пояснил “Ъ” директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов, основным драйвером роста рынка кредитных карт будет снижение ключевой ставки — первый квартал пройдет на уровне 2026 года (1–1,2 млн карт в месяц), рост начнется после снижения ставки весной-летом. «ЦБ ждет среднюю ключевую ставку 12,5–13,5% в 2027 году против 14,5–14,6% в 2026 году, но этого мало для ренессанса кредиток: ПСК снизится примерно с 50% лишь до 42–46% к концу года, поэтому рост будет умеренным»,— говорит он. При этом, по его словам, рынок растет числом карт, а не суммой лимита — банки дают больше карт с меньшим лимитом, чтобы уложиться в МПЛ.
В то же время, согласно прогнозу «Банки.ру», количество дебетовых карт сократится на 3–6%, в том числе потому, что банки начнут активнее закрывать неиспользуемые карты на фоне введения лимита — 20 платежных карт на одного человека. По словам Антона Сергунова, рынок дебетовых карт насыщен (3,6 карты на клиента), и рост возможен только через переток активного клиента между банками. К тому же, как отмечает эксперт, с марта 2027 года банки должны будут компенсировать похищенные с карт средства, а также проверять устройства, с которых производится платеж, что поднимет себестоимость обслуживания карты. «Банки будут жестче отсеивать клиентов на входе, особенно в онлайн-каналах и с доставкой»,— говорит он. К тому же, по его мнению, при снижении ставки стоимость фондирования средствами на картах теряет ценность, а с ней — бюджет на привлечение.