В то же время, согласно прогнозу «Банки.ру», количество дебетовых карт сократится на 3–6%, в том числе потому, что банки начнут активнее закрывать неиспользуемые карты на фоне введения лимита — 20 платежных карт на одного человека. По словам Антона Сергунова, рынок дебетовых карт насыщен (3,6 карты на клиента), и рост возможен только через переток активного клиента между банками. К тому же, как отмечает эксперт, с марта 2027 года банки должны будут компенсировать похищенные с карт средства, а также проверять устройства, с которых производится платеж, что поднимет себестоимость обслуживания карты. «Банки будут жестче отсеивать клиентов на входе, особенно в онлайн-каналах и с доставкой»,— говорит он. К тому же, по его мнению, при снижении ставки стоимость фондирования средствами на картах теряет ценность, а с ней — бюджет на привлечение.