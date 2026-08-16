В отпуск с лимитом

В июле на рынке кредитных карт наметилось оживление — после двух месяцев стагнации выдачи кредиток в количественном выражении показали рост на 2%. Участники рынка считают июльский рост выдач временным и связывают его с сезоном отпусков. Тем более, что из-за снижения среднего лимита по картам в денежном выражении выдачи сократились на 1%, до 164,17 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле банки открыли для россиян 1,37 млн договоров на кредитные карты. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 2%. В мае—июне выдачи кредитных карт находились на отметке 1,34 млн. Таким образом, в июле наметилось незначительное оживление рынка.

Однако общий лимит по кредитным картам сократился за июль на 1%, до 164,17 млрд руб.

Средний лимит по карте за месяц сократился на 3 тыс. руб., до 120 тыс. руб.

«Снижение среднего чека по рынку может быть вызвано общей потребительской осторожностью. До конца года мы сохраняем сдержанный взгляд на рынок в целом»,— отмечают в Альфа-банке.

Дополнительным фактором в данном случае выступает обязанность подтверждения дохода, а при его оценке через Росстат — дисконтирование на 10%, указывает руководитель направления по развитию потребительского кредитования и кредитных карт Инго-банка Дмитрий Долженко. По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, реальные располагаемые доходы населения растут медленно, поэтому расчетная кредитоемкость среднего клиента, естественно, не оставляет банкам пространства для увеличения чека.

Всего за семь месяцев 2026 года было выдано 8,87 млн кредитных карт с общим лимитом 1,03 трлн руб. (в среднем 146,55 млрд руб. в месяц). По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач практически не изменилось, объем вырос на 2%. При этом за последние два года рынок кредитных карт сократился в количественном выражении на 36%, в объеме — на 38%, отмечается в материалах ОКБ. За семь месяцев 2024 года было выдано 13,85 млн кредитных карт с общим лимитом 1,66 трлн руб. (в среднем 236,99 млрд руб. в месяц).

8,87 миллиона кредитных карт с общим лимитом 1,03 трлн руб. было выдано банками РФ за семь месяцев текущего года, по данным ОКБ

«По сравнению с июнем в июле ВТБ нарастил выдачи кредитных карт на 6%. Положительная динамика во многом обусловлена сезонностью и повышенным откликом на предложения кредитных карт, которыми клиенты активнее пользуются в период летних отпусков»,— отметили в пресс-службе банка. При этом, по оценкам ВТБ, рост рынка кредитных карт по итогам года не превысит 1%. По словам Дмитрия Долженко, потенциал роста продаж кредитных карт на текущий момент имеет ряд ограничений.

«Как и в прошлом году, политика Банка России остается жесткой в части возможности кредитования клиентов с высоким уровнем риска, к которым относятся заемщики с долговой нагрузкой более 50%,— отмечает он.— Предпосылок для смягчения пока что рынок не видит». Сложившаяся ситуация на рынке кредитных карт — результат сочетания регуляторных ограничений и стратегии банков, которые делают ставку на качество заемщиков, а не на их количество, согласен начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Спрос на кредитные карты сохраняется. По данным финансового маркетплейса «Банки.ру», во втором квартале текущего года на такие карты пришлось 95% всех заявок, тогда как на дебетовые всего 5%.

Годом ранее соотношение было более сбалансированным: 88% против 12%, отмечают там.

Динамика рынка кредитных карт будет скромной до тех пор, пока сохраняются относительно жесткие денежно-кредитные условия, уверен старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Настоящее восстановление сегмента, на мой взгляд, возможно только уже в 2027 году — при одновременном смягчении ставки, снижении долговой нагрузки заемщиков и постепенном ослаблении макропруденциальных ограничений»,— заключает Илья Жарский.

Ксения Дементьева