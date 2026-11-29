Фрунзенский райсуд Владивостока 27 ноября принял решение о заочном аресте Владимира Николаева, в 2004–2008 годах возглавлявшего мэрию города. «Не комментируем»,— заявила “Ъ” представитель следственного управления СКР по Приморью Юлия Петровичева. «Защита будет обжаловать арест. Обвинение необоснованно, использованы ложные показания потерпевшего, свидетелей и искажены фактические обстоятельства событий февраля 1998 года»,— сообщил “Ъ” адвокат экс-мэра Андрей Костюченко. Защитник добавил, что не обладает информацией, где именно сейчас находится его подзащитный: «За пределами РФ». По его словам, в международный розыск экс-мэр пока не объявлен.