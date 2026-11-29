В Москве на Садовнической улице открылся ресторан «Тандем» Владимира Чистякова
Ресторанная критика с Еленой Ремчуковой
Редчайший случай: главное впечатление от нового ресторана — мне там все было вкусно! Место называется «Тандем», только что открылось. К интерьеру, концепции, выбору района полно претензий, а к еде — нет. Именно о таком хочется поскорее рассказать, пока не испортилось.
На Садовнической улице, которая вроде центр напротив Кремля, но далекая и неудобная, посреди офисов — именно тут два друга, оба опытные шефы, построили ресторан. Про который сказано так: «Мы объединили все, что любим сами: понятную гастрономию, интересное вино и бильярд. Чтобы у каждого визита был свой сценарий, а у каждого вечера — шанс стать длиннее задуманного». Вроде грамотно заявлено, но чего ждать — непонятно. Какая-то сверхсложная концепция. Предполагается, что гости окажутся единомышленниками и с порога будут вести себя предписанным образом. Ну а идея готовить в ресторане еду «как сами любим» обычно не сулит ничего хорошего. Много раз проверено.
Почему же тогда понравилось? Потому что кухню придумал талантливый шеф Владимир Чистяков. У него феноменальный дар, чутье на то, как преподнести основной продукт, а потом собрать блюдо с тонкой нюансировкой между главными и вспомогательными вкусами. Но карьера его непроста, он слишком подвижен, часто меняет места, а это плохо для шефского авторитета. За плечами уже больше 15 проектов; главные в прошлом — Buro ЦУМ, Grace и нынешний Pool в Петербурге.