На Садовнической улице, которая вроде центр напротив Кремля, но далекая и неудобная, посреди офисов — именно тут два друга, оба опытные шефы, построили ресторан. Про который сказано так: «Мы объединили все, что любим сами: понятную гастрономию, интересное вино и бильярд. Чтобы у каждого визита был свой сценарий, а у каждого вечера — шанс стать длиннее задуманного». Вроде грамотно заявлено, но чего ждать — непонятно. Какая-то сверхсложная концепция. Предполагается, что гости окажутся единомышленниками и с порога будут вести себя предписанным образом. Ну а идея готовить в ресторане еду «как сами любим» обычно не сулит ничего хорошего. Много раз проверено.