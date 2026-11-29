Снимать офисы для размещения коворкингов тоже стало дороже. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова ожидает, что по итогам всего 2026 года средняя ставка аренды классических площадей в бизнес-центрах Москвы составит 33,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год, увеличившись год к году на 13%. Найти подходящие объекты в то же время непросто: наиболее ликвидные помещения уже заняты, говорит гендиректор Aspace Иван Гуськов.