В Москве в 2026 году появится только 29 тыс. кв. м новых коворкингов
В 2026 году в Москве введут 29 тыс. кв. м сервисных офисов, подсчитали в Bright Rich | CORFAC International. Значение сократится на 18,3% в годовом выражении и станет минимальным за шесть лет. В Remain прогнозируют ввод гибких офисов в Москве в 2026 году на уровне 35,2 тыс. кв. м. Значение потеряет 9% за год.
Девелоперская активность в сегменте замедлилась из-за роста издержек на организацию гибких пространств, считает партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Согласно CORE.XP, только отделка офисных площадей за год подорожала на 15–17%. Одновременно, по словам коммерческого директора Space 1 Марии Кабановой, увеличились расходы на эксплуатацию пространств и оказание услуг.
Снимать офисы для размещения коворкингов тоже стало дороже. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова ожидает, что по итогам всего 2026 года средняя ставка аренды классических площадей в бизнес-центрах Москвы составит 33,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год, увеличившись год к году на 13%. Найти подходящие объекты в то же время непросто: наиболее ликвидные помещения уже заняты, говорит гендиректор Aspace Иван Гуськов.