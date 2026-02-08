Дуров: чиновники с самым низким рейтингом хотят запретить соцсети для подростков

Официальные лица с самым низким рейтингом одобрения в мире — самые ярые сторонники запрета социальных сетей для подростков и борьбы с «дезинформацией». Об этом написал основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в X.

Перечисляя «чиновников с самым низким рейтингом одобрения в мире», господин Дуров указал президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Так бизнесмен прокомментировал пост международного портала World of Statistic. Согласно опубликованным им данным, рейтинг неодобрения Эмманюэля Макрона достигает 77%, Кира Стармера — 68%, Педро Санчеса — 61%.

В декабре 2025 года в Австралии вступил в силу запрет на пользование соцсетями детям и подросткам до 16 лет. Введение аналогичных мер рассматривают власти Великобритании и Испании. Франция намерена запретить использовать соцсети гражданам, не достигшим 15 лет. По данным Reuters, такие меры вскоре введут и в Греции.

В начале февраля Павел Дуров назвал Францию несвободной страной, комментируя обыски в парижском офисе X. По его мнению, это единственное государство, которое уголовно преследует все соцсети, «дающие людям хоть какую-то степень свободы». Владельца X Илона Маска в день обысков вызвали на допрос, который должен состояться 20 апреля.