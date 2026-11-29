В январе—сентябре 2026 года россияне потратили на услуги каршеринга 43,4 млрд руб., следует из данных Росстата. Год к году значение сократилось на 9,5%. Наиболее заметный спад среди значимых регионов прослеживается в Краснодарском крае, где объем рынка год к году сократился на 11,3%, до 1,05 млрд руб. В Москве снижение составило 9,7%, до 41,4 млрд руб. В Нижегородской области траты на каршеринг за первые девять месяцев года снизились на 34,2% год к году, до 19 млн руб.