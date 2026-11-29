В январе—сентябре 2026 года российский рынок каршеринга сократился на 9,5%
В январе—сентябре 2026 года россияне потратили на услуги каршеринга 43,4 млрд руб., следует из данных Росстата. Год к году значение сократилось на 9,5%. Наиболее заметный спад среди значимых регионов прослеживается в Краснодарском крае, где объем рынка год к году сократился на 11,3%, до 1,05 млрд руб. В Москве снижение составило 9,7%, до 41,4 млрд руб. В Нижегородской области траты на каршеринг за первые девять месяцев года снизились на 34,2% год к году, до 19 млн руб.
В части регионов оборот каршеринга, напротив, растет. Например, в Подмосковье траты на него в январе—сентябре 2026 года увеличились на 3,3% в годовом выражении, до 121,8 млн руб. В Северо-Западном федеральном округе, куда входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, показатель вырос на 7,7%, до 155,8 млн руб. Отдельно эти субъекты Росстат не выделяет.