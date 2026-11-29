Кроме этого, на прилет в краевую столицу задерживается пять рейсов. Борт авиакомпании «ЮВТ Аэро», запланированный на 14:40, должен вернуться из Горно-Алтайска в Пермь в 18:29. Рейс из Сургута приземлится в Большом Савино в 20:40 вместо 18:15. Рейс «Аэрофлота» из Москвы вернется в Пермь в 17:24 вместо 15:00.