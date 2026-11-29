Разница между ценами на съем жилья в новых и старых домах Перми достиг 15%
Цена на аренду однокомнатной квартиры в новостройке Перми возрастом до десяти лет в среднем составляет 28,4 тыс. руб. Это на 15% больше, чем в домах, построенных до 2017 года (24,6 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба «Циан».
Отметим, что показатель в Перми ниже общероссийского. Так, в целом по стране средние ставки аренды однушек в новых домах на 24% выше, чем в более старом жилом фонде. Такой уровень зафиксирован, например, в Екатеринбурге. Наиболее заметная разница в Тольятти, где разрыв в ценах составляет 43% (28,5 тыс. руб. против 20 тыс. руб.).