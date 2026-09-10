Белорусская компания потребовала отвода арбитра из-за британского гражданства

11 сентября Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление белорусского унитарного предприятия «Слуцкводоканал» об отводе арбитра Татьяны Минаевой от рассмотрения спора с его участием в иностранном арбитраже. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. По данным “Ъ”, спор возник из-за контракта 2021 года на реконструкцию очистных сооружений и канализации, заключенного белорусскими госпредприятиями «Слуцкводоканал» и «Белкомтехинвест» с израильской Shtang Construction and Engineering.

В октябре 2025 года Shtang инициировала арбитраж ad hoc по правилам ЮНСИТРАЛ, подав иск к «Слуцкводоканалу», местом арбитража значилась Москва. В феврале Постоянная палата третейского суда в Гааге назначила Дубайский международный арбитражный центр (DIAC) компетентным органом в этом деле. По одному арбитру выбрали истец и ответчик, а третьим арбитром DIAC назначил Татьяну Минаеву.

В мае «Слуцкводоканал» потребовал отвода госпожи Минаевой и предложил ей заявить самоотвод. Последнее предложение Татьяна Минаева отклонила, не согласившись с претензиями белорусской компании. Дубайский центр тоже отказал в отводе. После этого белорусское предприятие обратилось за отводом в компетентный госсуд по месту арбитража, то есть в Арбитражный суд Москвы. Такое право стороне спора дает п. 3 ст. 13 закона РФ «О международном коммерческом арбитраже».

В «Слуцкводоканале» не ответили на запрос “Ъ”. Татьяна Минаева сказала “Ъ”, что не будет комментировать основания отвода и свою позицию, пока обращение находится на рассмотрении Арбитражного суда Москвы. Она отметила, что те же доводы заявлялись и в DIAC, но Дубайский центр не нашел оснований для ее отвода.

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