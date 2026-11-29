«Следи за своим садом — вот мое правило. Ухаживай за цветами, а не гоняйся за бабочками, и тогда бабочки прилетят к тебе сами. Так жизнь и устроена»

За свою актерскую карьеру Мэттью Макконахи закрепил за собой славу любимца женщин, которому в 2000-х особенно хорошо удавались главные роли в романтических лентах, таких как «Свадебный переполох» (2001), «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003) и других. В 2005 году актер стал самым сексуальным мужчиной по версии журнала People