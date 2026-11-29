The Hill назвал Мэттью Макконахи возможным кандидатом в президенты США
Американский актер Мэттью Макконахи может принять участие в президентской гонке 2028 года в качестве независимого кандидата. Об этом сообщает The Hill, отмечая, что артист своими публичными заявлениями дал повод предположить возможный переход из киноиндустрии в политику.
Поводом для обсуждения стала видеозапись, опубликованная Мэттью Макконахи перед промежуточными выборами в США. В обращении актер выступил за расширение участия независимых кандидатов в избирательном процессе. По его мнению, они способны вернуть политическую дискуссию к позициям, отражающим взгляды большинства американцев.
The Hill напоминает, что приход знаменитостей в большую политику уже происходил: наиболее известный пример — Дональд Трамп, до избрания президентом получивший широкую известность благодаря участию в реалити-шоу.
Еще одним потенциальным участником президентской кампании издание называет консервативного комментатора Такера Карлсона. Накануне промежуточных выборов он заявил о намерении прекратить поддержку Республиканской партии.